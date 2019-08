FORNØYD: Bahareh Letnes fikk presentable 21 poeng av dommerne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Bahareh Lentes’ slapp seg løs i «Skal vi danse»: - I Iran er det ikke lov å danse offentlig

NYDALEN (VG) Flere av kjendisene imponerte under premieren av «Skal vi danse». For Bahareh Letnes betød dansen ekstra mye.

Lørdag braker det løs med premieren av den femtende sesongen av «Skal vi danse». Tolv spente kjendiser skal for første gang prøve seg på parketten med TV-kameraene på, men kan berolige seg selv med at ingen skal ut av dansekonkurransen den første sendingen.

Oppkjøringen til premieren har ikke gått helt knirkefritt. Isabel Raad (25) måtte tidligere på dagen til legevakten med ribbeinsbrist etter et uhell på prøvene.

Da VG snakket med henne før sending var hun imidlertid bestemt på å gjøre alt hun maktet på dansegulvet. Også Emilie «Voe» Nereng (23) stiller med ribbeinsbrist.

For to uker siden ble det også kjent at Bahareh Letnes’ dansepartner trekker seg fra konkurransen.











FIKK FREM SMILET: YouTuber og NRK-profil Victor Sotberg danset en skikkelig glad-jive. - Du er en fantastisk Ivo Caprino-figur på overtenning, mente dommer Merete Lingjærde. Han fikk hele 30 poeng fra dommerne.

Hun fikk imidlertid en god start i danseprogrammet, med 21 poeng fra dommerne, og skryt for hoftebevegelsene. Å danse på TV foran hundretusener nordmenn betyr ekstra mye for henne. I Iran er det nemlig forbudt ved lov å danse offentlig.

– Det føles veldig godt å danse offentlig. Jeg kommer til å gjøre mitt beste for at det skal skje i Iran også, sa hun etter dansen.

Kjæresten Per Sandberg var tydelig stolt etter dansen.

– Det er nesten så jeg ikke klarer å finne ord. Jeg blir helt satt ut, kunne han meddele.

«Funkygine» fikk knallstart

En av dem som er utpekt som konkurransens største trussel er treningsmaskinen Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand, som også er først ut i konkurransen. Hun har med seg hele den TV-aktuelle familien sin som støtte under premieren.

– Jeg føler veldig på presset. Kun det beste er godt nok, sa en nervøs Vasstrand til VG før sending.

Hun har også VGTV-profilene Morten Hegseth og Vegard Harm i salen til å heie på seg.

Vasstrand åpnet premieren med det dommerne beskrev som «knallstart» og «sylskarpt», og hun ble belønnet med hele 28 poeng.

– Jeg er overveldet. Jeg er lettet over at det er over. Jeg synes det gikk ganske bra, sa hun til TV-kameraene etter debuten.

TANGO: Jørgine Massa Vasstrand åpnet showet med tango sammen med dansepartner Jørgen Nilsen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Brukte 20 år gammelt kostyme

Christian Strand gjorde «Hotel Cæsar»-comeback og danset slowfox til den kjente intromelodien i sitt 20 år gamle kostyme.

En som virkelig imponerte dommerne var Victor Sotberg, som sanket hele 30 poeng.

– Du er en fantastisk Ivo Caprino-figur på overtenning, mente Merete Lingjærde.

– Det er lov å bruke flere ansiktsuttrykk enn smiling, selv om smiling er den vakreste sminken. Litt mer drama, så er vi der, mente dommer Tore Pettersen.

Med en poengsum på 27 havnet han rett under Vasstrand.

Etter dansen skrøt Strand av dansepartneren Marianne Sandaker, som fikk barn for bare fire måneder siden.

