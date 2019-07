NYTT INTERVJU: Sjaman Durek Verrett, her fra foredrag i Stavanger, hevder i et nytt intervju at han er utsatt for rasisme. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Durek Verrett hevder han er utsatt for rasisme

I et lengre intervju med britiske The Sunday Times forteller sjamanen at han har fått høre at ingen ønsker en mørkhudet mann på Slottet.

Det er gått to måneder siden prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett erklærte på Instagram at de var et par. Overskriftene haglet i ukene som fulgte, blant annet ble paret fulgt på sin foredragsturné i Norge og København.

Som følge av oppmerksomheten mener Verrett at han ble utsatt for grov rasisme, sier han til britiske The Sunday Times.

– Folk forteller meg at de vil henge meg fra et tre, at det ikke burde være noe «n-ord» på Slottet, at jeg er Rasputin, sier han til avisen.

Han forteller at han også er omtalt som den «nye Meghan Markle», som ble møtt med rasistiske bemerkninger på bakgrunn av at hun er en farget kvinne.

Videre forteller Verrett at han tror det er annerledes når en kvinne finner seg en mørkhudet mann, som i tillegg er sjaman og «sjelseksuell».

– Vi endrer ting ved å være forelsket. Vi kan ikke bli opprørt over det. Dette er en tid for evolusjon. Folk er konstant på heksejakt. Det har ingenting å gjøre med meg eller Märtha. Det har å gjøre med dem, sier han.

Verrett snakker også om sin kjærlighet til prinsessen, og svarer villig på spørsmål om ekteskap.

– Tror jeg på ekteskap? Ja. Planlegger jeg på et tidspunkt på å være med Märtha Louise i et ekteskap? Ja. Men akkurat nå er ikke det fokuset vårt. Fokuset vårt er å ha det gøy, sier han.

Sjamanen introduserte nylig kjæresten sin for skuespilleren Gwyneth Paltrow, som er en nær venn av ham. De tilbrakte solskinnsdager sammen i Hamptons.

Til den britiske avisen sier Verrett at de to kvinnene umiddelbart tok til hverandre og ble «sjelsøstre».

