Solveig Kloppen blir misbrukt i svindelkampanje. Dette er henne i 2015. Foto: Trond Solberg

Solveig Kloppen misbrukt i svindelannonse

I flere innlegg på Facebook hevdes det at Solveig Kloppen har gått raskt ned i vekt på grunn av en ny og kontroversiell slankepille.

– Det er falskt. Jeg aner ikke hva det er, og jeg må si at rent personlig blir jeg ikke krenket av dette, men det er jo provoserende og skummelt at så mange tror på det, sier Solveig Kloppen (48).

At norske kjendiskvinner blir misbrukt i falske reklamer på nettet, er ikke nytt. De siste årene har blant andre Vendela Kirsebom, Tone Damli, Dorthe Skappel og Vår Staude opplevd det samme.

Også Kloppen har blitt utnyttet før. Denne gangen er det for å skape blest om det som skal være «en mirakuløs slankepille».

Annonsens overskrift begynner som følger: «Solveig Kloppen familie er bekymret for at hun går ned i vekt for raskt». Når VG ringer er Kloppen kjent med situasjonen.

– Jeg har fått flere tips om det, og flere som lurer på det faktisk funker, men dette er jo falskt. Sommerkiloene er fortsatt på, sier en leende Kloppen.

Falsk annonse om vekten til Solveig Kloppen.

Om man klikker seg videre på de falske innleggene vil man komme til en artikkel om de aktuelle kjendisene, som tilsynelatende skal være publisert av BBC News eller det de kaller «Norway today». Både innholdet og nettsidene er altså falske.

Bildene av Kloppen viser «før og etter»-bilder av hennes vekt. De er kraftig redigert.

– Jeg har alltid drømt om å ha lange og vakre pianofingre, men dette ble litt i overkant. Og se på midjen, sier en oppgitt Kloppen om bildene.

Pillene det promoteres for skal hete KetoFit. Klikker man på lenken som fører til produktets salgside får man muligheten til å legge inn en bestilling, men det finnes ingen kontaktinformasjon på siden, og heller ingen annen verifisering for produktet.

VG har prøvd å komme i kontakt med KetoFit via deres Facebookside, med spørsmål om bakgrunnen for disse annonsene, men har så langt ikke fått tilbakemelding.

– Det er ikke første gang mitt navn og bilde blir misbrukt på denne måten, sier Kloppen.

– Det er ikke lenge siden det var en annonse om et annet produkt, hvor de diktet opp en historie om at Kjartan og jeg skulle skilles. Så nå er jeg vel både skilt og tynn, fleiper hun.

Publisert: 26.07.19 kl. 17:03