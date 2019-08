TILTALT: Den verdenskjente rapperen Rakim Mayers (30) – bedre kjent som A$AP Rocky Foto: ANGELA WEISS / AFP

Rettssaken mot A$AP Rocky: Fornærmede mistet både kjæreste og venner etter voldshendelsen

STOCKHOLMS TINGRETT (VG) Under rettssakens andre dag forklarer den fornærmede 19-åringen at voldshendelsen har gått hardt inn på ham. Den verdenskjente stjernen skal også forklare seg for første gang i offentligheten torsdag.

Tirsdag var første dagen i rettssaken mot den verdenskjente rapperen Rakim Mayers (30) – bedre kjent som A$AP Rocky.

Mens den fornærmede 19-åringen krever 139.700 kroner i erstatning, nekter A$AP Rocky og de ytterligere to andre mennene straffskyld. Under rettssakens første dag erkjente han imidlertid gjennom sin advokat å ha slått og sparket fornærmede, men sier det var selvforsvar.

Torsdag er det ventet at A$AP Rocky og flere vitner - blant annet rapperens livvakt - skal forklare seg.

Tiltalte så litt sliten ut da han selv ankom rettssalen torsdag morgen. Trumps utsending Robert O' Brien er også tilstede i retten, samt ASAP Rockys mor, som har med seg en egen tolk som forklarer hva som blir sagt i retten.

Tiltaltes advokat Slobodan Jovicic er også tilstede. Advokatene bestrider kravet på 140.000 kroner fra fornærmede, blant annet på grunn av fornærmedes egen oppførsel.

Den 19 år gamle mannen som er fornærmet i saken blir spurt av sin advokat, Magnus Strömberg, om besøket på sykehuset - der hvor ribbeina hans ble undersøkt.

Fornærmede har et tydelig arr under venstre øye etter voldshendelsen. 19-åringen forklarer at han tidligere hadde veldig vondt i to av ribbeina, og at han ikke fikk røntgen på sykehuset da han spurte om det.

Mistet venner

Fornærmede forklarer at han ikke har hatt kontakt med kompisen sin siden hendelsen.

– Jeg har ikke møtt ham siden den dagen. Ikke engang snakket eller ringt, sier fornærmede.

Fornærmede forklarer at han har mistet flere folk rundt seg på grunn av denne hendelsen.

– På grunn av denne hendelsen har jeg mistet kjæresten min og mine venner.

Familien til fornærmede skal også være opprørte over hendelsen.

Advokat Slobodan Jovicic spiller av en video og begynner med en utspørring. Han reagerer blant annet på at fornærmede tilbrakte så mye tid ved Max Burger da han i utgangspunktet bare skulle hente et pass.

Jovicic er ikke fornøyd med svarene som fornærmede gir, fordi fornærmede stiller spørsmål til advokaten underveis.

– Det er jeg som stiller spørsmålene og du som svarer. Det er slik det funker, sier advokat Jovicic.

Fornærmede forteller at han ikke visste hvem ASAP Rocky og vennene hans var, og at han bare gikk bort til dem for å spørre etter kompisen sin.

Advokat Jovicic spiller av en video hvor både fornærmede og kompisen er på vei inn på Max burger. Advokaten stiller spørsmål ved hvorfor fornærmede har spurt ASAP rocky og gjengen hvor kompisen er, slik han tidligere har oppgitt, når kompisen er rett ved siden av på vei inn til MAX. Moren til ASAP Rocky rister på hodet når hun hører dette. Fornærmede virker nervøs.

Forsvarsadvokaten stiller flere spørsmål til fornærmede, som han ikke svarer på, eller oppgir at han ikke husker svaret på. Advokaten til ASAP Rocky virker fornøyd og smiler.

– Hvorfor tror du disse menneskene vet hvor kompisen din er?

– Jeg så at han hadde pratet med dem, svarer fornærmede.

Amerikansk spesialutsending: – Presidenten sendte meg hit

Representant for amerikanske myndigheter og spesialutsending for gisselsaker, Robert C. O’Brien, ble sendt til Stockholm av president Donald Trump, avslørte han overfor VG.

– Jeg ønsker ikke å kommentere selve saken. Vi er her for å støtte de amerikanske borgerne, for vi vil ha dem hjem fortest mulig. Jeg skal være her til de forhåpentligvis kommer hjem, sa han videre.



Kjente ikke til rapstjernen

Rettssaken på tirsdag startet med aktor Daniel Sunesson, som gikk igjennom etterforskningsrapporten. I etterforskningsrapporten er det samlet flere bevis mot de tiltalte – blant annet overvåkningsvideoer, kart, SMS-utvekslinger og videoer fra vitner på stedet.

En sentral del av bevisene, er Instagram-videoen av hendelsesforløpet, som A$AP Rocky selv publiserte på sin egen profil.

Videoen, som ble vist i retten, viser at fornærmede slår livvakten til A$AP Rocky, men ikke at fornærmede blir løftet opp av livvakten. En SMS fra en i rapperens følge har indikert at Instagram-videoen skal være redigert.

Her er videoen A$AP Rocky ikke delte på Instagram:

Hverken A$AP Rocky eller de tiltalte fikk muligheten til å forklare seg under første dagen av rettssaken. Fornærmede fikk imidlertid forklart seg, hvor 19-åringen hevdet han ikke kjente til rapstjernen før hendelsen.

Ifølge fornærmede startet samtalen da han spurte følget til rapstjernen om de hadde sett kompisen hans.

– Da dyttet livvakten til meg, forklarte 19-åringen.

Fornærmede spurte hvorfor han ble dyttet og da skal livvakten ha løftet ham opp etter bakken – noe som førte til at øretelefonene hans ble ødelagt.

BEVIS: Slik så hodet til den fornærmede ut etter slåssingen. Bildet er blant politiets bevis mot A$AP Rocky.

Etter hendelsen skal fornærmede ha fulgt etter A$AP Rocky og følget hans, som førte til et slagsmål. Ifølge 19-åringen ble han også slått med en flaske bak hodet under slagsmålet, men skader i hodet, fant legen ikke.

– De tok meg ikke på alvor. Det eneste de gjorde på sykehuset var å sy, forklarte 19-åringen.

Bilder viser imidlertid at fornærmede fikk flere kuttskader på armene. Ifølge aktor skal 19-åringen også fått brukket ribbein, i tillegg til hevelser under øyet og smerter i hodet og ryggen.

Publisert: 01.08.19 kl. 09:01 Oppdatert: 01.08.19 kl. 10:11