TØFF JUL: Ari Behn tok sitt eget liv 1. juledag. Nå snakker foreldrene ut om det som skjedde, på TV. Foto: PILLAN THELAUS

Ari Behns pappa på «Skavlan»: – Jeg tenkte: «Nei, det kommer ikke til å skje»

Moren sier at hun hadde engstet seg for at sønnen skulle ta sitt eget liv, men ikke den siste tiden.

Avdøde Ari Behns foreldre, Marianne Behn og ektemannen Olav Bjørshol er gjester i kveldens utgave av «Skavlan» på TV 2.

Der snakker de om hva han betydde for dem – og om det faktum at han selv valgte å avslutte livet 1. juledag – 47 år gammel.

På TV2s nettside er deler av intervjuet nå publisert.

Der forteller foreldrene at de snakket mye med sønnen om de mørke tankene han hadde.

De sier også at de ikke var urolige for at han kom til å ta sitt eget liv.

– I en periode engstet jeg meg for at noe sånt kunne skje. Men den siste tiden hadde jeg lagt alarmen ned, sier moren.

– Han var så litterær, så fakta og fiksjon blandet seg. Jeg tenkte: «Nei, det kommer ikke til å skje». Men så kom det som lyn fra klar himmel, også spjærte alt, forteller faren.

Foreldrene forteller at de var mye sammen med Ari den siste tiden.

Undersøkelse: Folket støtter familiens åpenhet om Ari Behns selvmord

SNAKKER UT: Marianne Behn og ektemannen Olav Bjørshol forteller om sønnen Ari Behns bortgang i fredagens «Skavlan». Foto: PILLAN THELAUS

Intervjuet med Behn og Bjørshol ble spilt inn i Stockholm tidligere denne uken. Og fra TV 2-hold ble det tidlig varslet at kunstnerens foreldre vil være åpne om den tragiske hendelsen.

– Det er et sterkt, rørende og åpenhjertig intervju, fortalte pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl til VG torsdag.

Familie og venner fulgte Ari Behns båre på den siste reisen fra Oslo domkirke:

Behns foreldre holdt også minnetale da sønnen ble bisatt i Oslo domkirke 3. januar.

– De siste årene har vi lidd med deg. Vært dine containere for lidelse og smerte, sjokk og sorg. Til tider var samtalene rå og vonde. Det er ikke slik i vår familie at vi ikke ser. Vi ser noen ganger mer enn det som føles godt, sa de den gang i den gripende talen.

Hyller Mauds gripende tale til pappa Ari: – Både trist, jævlig og inspirerende

Publisert: 24.01.20 kl. 17:00 Oppdatert: 24.01.20 kl. 17:30

