Vegard «Short Cut» Olsen: - Jeg slet med angst og dårlig søvn i ti år

En brutal voldshendelse i 2003 gjorde hverdagen vanskelig

å takle for programleder Vegard Thomas Olsen. Han slet med angst, selvmedisinerte seg med alkohol og ble tatt for fyllekjøring. Men så snudde alt for 46-åringen.

Nå nettopp

I 1996 slo Vegard Thomas Olsen (46) fra Kongsberg gjennom som artisten «Short Cut».

