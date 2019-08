FERIE: Caroline Berg Eriksen er tilbake fra ferie og starter hverdagen på TV 2s høstlansering i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Caroline Berg Eriksen delte nakenbilder av seg selv: – Jeg måtte gå noen runder

BERGEN (VG) TV-aktuelle Caroline Berg Eriksen tok en pause fra bloggen med familieferie i sommer. Bildedelingen lot likevel ikke vente på seg.

Denne høsten er Caroline Berg Eriksen (31) aktuell i den ellevte sesongen av «Bloggerne» på TV 2. Torsdag var hun i Bergen på kanalens høstlansering, bare noen dager etter hun kom hjem fra familieferie.

Dette var den lengste sommerferien Eriksen har tatt fra bloggen, men hun har likevel ikke latt være å dele feriebilder på Instagram.

Tirsdag publiserte toppbloggeren flere bilder hvor hun poserer naken på en strand i Hellas. Hun og ektemannen Lars Kristian Eriksen (36) hadde funnet en strand hvor de var helt alene.

– Jeg og Lars Kristian hadde med oss jentene i Hellas. Foreldrene hans var med oss siste uken, så vi hadde vi barnefri et par timer ... Vi fant oss en privat strand og badet og koste oss, sier Eriksen til VG.

Det var Lars Kristian som tok bildene, og så tok paret en vurdering på om det var ok å publisere.

– Akkurat de bildene synes jeg var greit å dele. De er jo «blurry», og det ser jo nesten ut som at jeg har på meg truse.

Poenget med posten var nemlig at paret hadde funnet en privat strand, noe Eriksen syntes ble godt illustrert med nakenbildene. På det ene bildet poserer hun naken med en stor hatt som dekker deler av kroppen, og på det tredje i bildegalleriet ser man toppbloggeren naken bakfra i vannet.

– Vi snakket om det, og vi fant ut at de var greit å dele. Men jeg måtte gå noen runder, det gjør vi alltid når vi legger ut ting, forteller Eriksen.

– Så du har ikke lagt om til en mer dristig stil?

– Nei, absolutt ikke. Det blir litt sånn når man er på ferie. Det er tredje året på rad vi er i Hellas, så det kommer nok noen nye bilder neste år også.

Kritikken

I begynnelsen av 2015 fikk bloggeren sterkt kritikk for at hun hadde retusjert og redigert utseendet sitt på flere av bildene hun publiserte.

– Det er aldri noe hyggelig når det blåser. Når det skjer, må man bare være ekstra takknemlig for støtte fra familie og venner. Folk kan ha mange meninger om deg, og da betyr det mye at folk rundt deg faktisk vet hvem du er. Og at man selv vet hva man står for, sier Eriksen til VG.

VERSTE STORMEN: Caroline Berg Eriksen fikk massiv kritikk for bilderedigering i 2015. Hun unner ingen stormen som kom den gang. Her på TV 2 høstlansering i Bergen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Hun er usikker på om man forandrer seg etter en sånn mediestorm, og tror det kommer an på hva det dreier seg om.

– Jeg lærte i hvert fall veldig mye gjennom den verste stormen jeg har stått i med redigeringen og retusjeringen. Det er noe jeg aldri ville gjort igjen, jeg unner ingen den stormen som kom den gangen. Det var helt forferdelig. Det var veldig vanskelig, men vi kom oss gjennom det og, sier hun.

– Fint å støtte andre

– Får man vondt av andre som må stå i slike stormer?

– Ja. Da dette skjedde med Sophie Elise, snakket jeg litt med henne også. Jeg visste hun hadde det vanskelig, så da sendte jeg henne meldinger på Instagram og slikt. Det er fint å kunne støtte andre, og dele egne erfaringer og å gi tips i slike situasjoner, forteller bloggeren.

Denne våren haglet det også for bloggeren Sophie Elise Isachsen (24), som i et blogginnlegg hadde skrevet om sine komplekser for høyt hårfeste, og hvordan hun fikk tatovert på seg hårstrå. I Debatten på NRK stilte både Isachsen og bloggeren Kristin Gjelsvik, som var den som først omtalte saken som et problem.

Isachsen har beklaget innlegget.

Publisert: 22.08.19 kl. 22:54 Oppdatert: 22.08.19 kl. 23:08