KLINTE TIL: Jørgine Vasstrand og mannen Morten Sundli var ikke redd for å vise litt kjærlighet under premierefesten for «Funkygfam». Foto: Hallgeir Vågenes

Jørgine «Funkygine» Vasstrand om mannen Morten: – Det er nesten så jeg ikke fortjener ham

Den TV-aktuelle influenseren hyller han som hjelper henne med å få hjulene til å gå rundt om dagen. – Om jeg feiler med å være mamma, da vet jeg ikke hvem jeg er lenger, sier hun.

Mandag er det premiere for Jørgine «Funkygine» Vasstrands (30) splitter nye program på TV 2 Livsstil, som har fått navnet «Funkyfam». Men allerede torsdag hadde 30-åringen med seg store deler av familien på premierefest på et utested på Tjuvholmen i Oslo.

Deriblant ektemannen Morten Sundli (29).

– Jeg tenker på en måte at om ingen liker denne serien, så liker vi i familien den fortsatt like godt. Det er jo det viktigste. Men klart det er kjedelig om den blir slaktet og folk tenker at de ikke gidder se den. Vi håper det blir bra. Men om det blir jævlig bra eller litt bra, det vet jeg ikke, sier «Funkygine» til VG.

I tillegg til sitt eget TV-program er Vasstrand i disse dager å se i «Skal vi danse» – også det på TV 2. Det betyr seks timers trening om dagen. Oppå dette er hun stadig i møter og planlegger diverse events.

FAMILIEMORO: Jørgine (i midten) hadde med seg brødrene Emil (fra venstre), Silas og Noah, samt moren Trude på torsdagens fest. Foto: Hallgeir Vågenes

Da er det godt å ha en mann som kan ta i et ekstra tak. Sammen har paret nemlig sønnen Milano (1), mens Jørgine fra før av har barna Filippa og Sokrates.

– Morten er bare en så sykt bra fyr. Det er nesten så jeg ikke fortjener ham, fastslår TV-profilen, som først ble kjent for sin rolle som blogger og influenser.

– Er det såpass?

– Ja, nesten, sier hun med et smil.

STOLT MAMMA: «Funkygine» ble i fjor mamma til sitt tredje barn, som fikk navnet Milano. Foto: Anniken Aronsen

29 år gamle Sundli, som til daglig spiller fotball for klubben Ull/Kisa, er ikke så mye dårligere i sin beskrivelse av kona.

– Hun har lært meg alt. Hun er bare helt fantastisk. Den tilliten hun ga meg da jeg kom inn i livet hennes, og den rollen jeg fikk overfor barna hun har fra før av ... Det er helt enestående, det er henne jeg kan takke for at jeg er så tett med dem som jeg er i dag, skryter han.

– Med alle prosjektene du har om dagen, klarer du på samme tid å være en god mamma?

– Det er det som alltid er førsteprioriteten min, uansett. Om jeg feiler med å være mamma, da vet jeg ikke hvem jeg er lenger. Men det er klart, det krever mer av Morten, og det krever mer av alle andre familiemedlemmer også for å få kabalen til å gå opp. Men jeg forter meg alltid hjem. Og det er den tida hjemme som betyr aller mest for meg.

FEIRET: Jørgine og mannen feirer at det mandag er premiere på deres nye TV 2-serie. Foto: Hallgeir Vågenes

– Skulle hun vært mer hjemme, Morten?

– Nei, egentlig ikke. Jeg unner henne dette for alt hva det er verdt i hele verden. Jeg er stolt, og vi får jo dette til sammen som en familie. Vi visste at det kom til å bli sånn, og vi tok en grundig vurdering før vi sa ja til det og. Vi håper det varer så lenge som mulig.

På sin blogg og ikke minst på sosiale medier har både Jørgine og Morten nærmest gjort det til en vane å vise fram barna. De tre barna blir, naturlig nok, også en del av programmet «Funkyfam».

– Hvor går grensen når det kommer til å eksponere barna?

– Vi tar den beslutningen vi som foreldre mener er best for våre barn. Så er det mange som kan være uenig eller enig i det. Det er ikke et mål at folk skal bli bedre kjent med mine barn, barna er der som en følge av at de er en del av hverdagen vår.

Hun fortsetter:

– Barna sitter ikke i synk, og det er ikke deres privatliv man tar et dypdykk i. Det er vårt. Vi eksponerer barna i den grad vi mener er forsvarlig. Det er veldig gjennomtenkt og noe vi diskuterer fortløpende og tar nye vurderinger på underveis, forteller Jørgine «Funkygine» Vasstrand.

Jørgine og Morten forlovet seg i september 2016. Ett år senere giftet de seg og kjøpte en større leilighet i Oslo.

