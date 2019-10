Paul Rudd (til høyre) spilte karakteren Mike Hannigan i de to siste sesongene, i 2003 og 2004, av den prisbelønte serien. Foto: Isabel Infantes / PA Wire

Fryktet sparken etter «Friends-blemme»

Paul Rudd har gjort stor Hollywood-suksess etter rollen i «Friends» , men et pinlig øyeblikk med Jennifer Aniston kunne skrevet om historien, ifølge ham selv.

Den profilerte skuespilleren kjent gjennom kassasuksesser som «Avengers: Endgame», samt andre superheltfilmer som «Antman» og «Antman & The Wasp» fortalte om hendelsen under Graham Norton Show fredag, skriver People.

Rudd forteller åpenhjertig om hans første dag på Friends-settet hvor han klarte å skade stjernen Jennifer Aniston.

– Jennifer var på en segway (ståhjuling red. anm.) fordi hun hadde brukket tåen sin. Matt Le Blanc, spilte karakteren Joey (red anm.), spurte først om han kunne få prøve, og visste med en gang hvordan man skulle gjøre det. Så var det min tur, sier Rudd.

Friends-ferskingen spinte deretter rundt og kjørte over foten til Aniston.

– Produsentene var paniske i blikket, og utstrålte tilnærmet: «er det for sent å sparke ham? Har karakteren hans blitt etablert ennå?». Jeg følte meg helt forferdelig. For en uheldig start.

Men de pinlige seansene skulle fortsette for Rudd, og under innspillingen av den aller siste episoden klarte han igjen å skape pinligheter på settet - nok en gang var det Aniston som fikk unngjelde.

– Showet var et fenomen og jeg var i den aller siste episoden, noe som ikke ga mening for meg i det hele tatt. Da jeg var på settet hørte jeg Jennifer Aniston gråte. Jeg tenkte umiddelbart at her burde jeg ikke være.

Rudd forteller videre at han gikk bort for å bryte isen.

– Vi gjorde det, for en reise det har vært!

Rudd spilte rollen som Mike Hannigan de siste to sesongene av den prisbelønte serien, mens de øvrige Friends-medlemmene figurerte i samtlige episoder siden seriestart i 1994.

– Vitsen falt for døve ører.

KJENT FRA TIDLIGERE: Rudd og Aniston har spilt mot hverandre før Friends-perioden, i filmen «The Object of My Affection» fra 1998. Foto: FRED PROUSER

