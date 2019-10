SUKSESS: Forfatter Maja Lunde har hatt internasjonal suksess med «Snøsøsteren». Foto: Frode Hansen, VG

Boksuksessen «Snøsøsteren» blir Hollywood-film

Forfatter Maja Lunde kan endelig juble høyt, etter å ha holdt på hemmeligheten i månedsvis.

Fjorårets mest solgte bok «Snøsøsteren» ble raskt en suksess da den kom i butikkhyllene i oktober i fjor.

VG ga boken terningkast 6 og bokhandlere meldte om lange ventelister.

Allerede i midten av desember i fjor kunne man slå fast at julekalenderboken til Maja Lunde og Lisa Aisato var årets mest solgte bok – uansett sjanger.

Interessen fra filmprodusentene har også vært enorm, ifølge forfatteren selv. Lunde sier til VG at nesten samtlige norske filmprodusenter var på ballen for å kjøpe rettighetene. Denne gangen ble de utkonkurrert av Hollywood-selskapet Anonymous Content.

– Dette kan bli veldig gøy. Et så stort selskap som dem jobber med store budsjetter, og det gjør at jeg føler meg trygg på at dette vil se bra ut. Jeg tror vi kan klare å skape et filmunivers som man virkelig vil være i, sier Maja Lunde til VG.

«Snøsøsteren»-feberen: Tjente millioner på bare noen uker

les også Maja Lunde følger opp «Snøsøsteren» med tre bøker

Internasjonalt fenomen

Forfatteren er allerede i full gang med manusskrivingen. Hun har nemlig holdt på hemmeligheten siden rundt april i år. Med hemmelige møter på Grand Hotel og kontraktsignering på tinghuset, er hun glad for at hun endelig kan snakke høyt om avtalen.

– Det er veldig få som har visst om det. Agentene mine, mannen min og noen få andre er de eneste.

Julekalenderboken handler om gutten Kristian, som har mistet lillesøsteren sin. Dødsfallet hennes preger familien sterkt, og det er ikke før Kristian møter Hedwig, som elsker julen, at han finner tilbake til julegleden. I Norge har boken blitt solgt i 250.000 eksemplarer. Samtidig blir den oversatt til 26 språk.

LANGE KØER: Maja Lunde og Lisa Aisato under boksignering i desember i fjor. Foto: Frode Hansen, VG

– I og med at den har blitt et internasjonalt fenomen, så føler jeg at det er riktig at dette blir en internasjonal og engelskspråklig produksjon, sier Lunde.

Og ambisjonene er store:

– Jeg hadde et hemmelig møte med produsenten på Grand hotell på et lukket rom. Da sa han at jeg skulle tenke på Harry Potter, og hvor overbevisende det er. Dette kan bli veldig gøy, sier hun.

les også Maja Lunde skrev TV-kontrakt for «Bienes historie»

«Ærefrykt»

I 2017 danket Maja Lunde ut Dan Brown og alle andre da hennes roman «Bienes historie» ble årets mest solgte bok i Tyskland i 2017.

Når «Snøsøsteren» nå skal over til skjermen er det Maja Lunde selv som skal skrive manus. Hun legger ikke skjul på at hun synes det er skummelt.

– Det er med ærefrykt at jeg går inn i en Hollywood-produksjon.

Datoen for når den er klar er så langt ikke bestemt.

– Jeg har skrevet manus i all hemmelighet i høst, og avtalen er at jeg skal sende dem det før jul. Nå jobber jeg med å finne ut hvordan jeg kan ta boken over til filmen på en best mulig måte. Det føles godt å kunne gjøre dette selv, for å være sikker på at den blir ivaretatt på best mulig måte.

