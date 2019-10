LØVENES KONGE Elton John og ektemannen David Furnish på Europa-premieren av nye «Løvenes konge» i London i juli. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Elton John om nye «Løvenes konge»: – En stor skuffelse

Legenden, som skrev musikken til originalen i 1994, sier det gjør ham «ekstremt trist» at han ikke fikk bidra mer i den nye versjonen av filmklassikeren.

– Filmen var en stor skuffelse for meg fordi jeg synes de ødela musikken.

Det sier den legendariske låtskriveren, som sammen med Tim Rice blant annet vant Oscar for beste filmmusikk for «Løvenes konge», til GQ Magazine.

– Musikk var en så stor del av originalen, og musikken i den nye filmen har ikke den samme effekten. Magien og gleden er borte, fortsetter artisten, og legger til at soundtracket ikke har vært i nærheten av å gjøre det så godt på hitlistene som det gjorde for 25 år siden – da det ble årets mestselgende album.

«Løvenes konge» gjenoppsto på filmlerretet denne sommeren, 25 år før den så dagens lys for første gang. Originalen er blant tidenes mest berømte animasjonsfilmer, og kan skilte med et billettsalg verden over på mer enn fem milliarder kroner.

Legger man til 3D-versjonen som ble lansert i 2011, kan man plusse på nesten fem milliarder til.

Den originale filmmusikken fikk tre Grammy-priser og to Oscar-priser, skriver CBS.

Elton John, som er blitt utnevnt til Disney-legende, var selv med på å bearbeide sin egen musikk for den nye filmen, i samarbeid med superstjernen Beyoncé.

Til GQ sier han imidlertid at han skulle ønske han var blitt invitert til å bidra mer.

– Den kreative visjonen for filmen og musikken var annerledes denne gangen, og jeg ble ikke ønsket velkommen eller behandlet med den samme respekten. Det gjør meg ekstremt trist.

Nye «Løvenes konge» er regissert av Jon Favreau.

