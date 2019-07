SYK: Stevie Wonder i kjent stil ved pianoet. Under en konsert i London lørdag kveld meddelte artisten at han skal gjennomgå en transplantasjon. Her fra en konsert i 2005. Foto: CAROLYN KASTER / AP

Stevie Wonder (69) skal gjennomgå nyretransplantasjon

Artisten Stevie Wonder meddelte lørdag at det har blitt funnet en donor, og at han vil gjennomgå en nyretransplantasjon senere i år.

Nå nettopp







Ifølge BBC delte Wonder nyhetene med fansen fra scenen under en konsert i Hyde Park i London lørdag kveld.

Han skal ha valgt å fortelle om transplantasjonen for å adressere ryktene som svirret om helsetilstanden hans.

– Jeg har det helt fint, jeg har det helt fint. Jeg har en donor og alt er bra, sa Wonder.

Fikk du med deg? Selena Gomez gjennomgikk nyretransplantasjon

Konsertgjengerne besvarte nyhetene med høylytt applaus og støttende ord, skriver BBC.

Sangeren og låtskriveren sa at operasjonen skulle gjennomføres i september.

Lørdag skrev avisen Detroit Free Press at artisten gjennomgikk et alvorlig, men overkommelig, helseproblem. Han skal i det siste ha hatt med seg et medisinsk apparat på turneen.

– Han har noen utfordringer med helsen, men han ønsker ikke noe stor oppmerksomhet rundt dette, sa Joan Belgrave, musiker og venn av Wonder, til avisen.

Wonder har i løpet av sin lange karriere vunnet hele 25 Grammy-priser og har vært nominert 74 ganger. Han er for tiden på turné med showet «The Song Party», og fortalte lørdag at han vil gjennomføre noen konserter til før han tar en pause for å gjennomgå nyretransplantasjonen.

Publisert: 07.07.19 kl. 10:06