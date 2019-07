Jobb-nei, sponsede ferier og TV-oppdrag – dette gjør «Ex on the Beach»-gjengen i dag

Noen har omfavnet livet i rampelyset. Andre trengte en pause fra all festingen og fikk seg fast jobb i barnehage. Dette driver gjengen fra Norges første sesong av «Ex on the Beach» med i dag.

Livet etter skandaleserien har bydd på mange muligheter for flere av deltagerne, deriblant Henrik Elvejord Borg. For øyeblikket er han aktuell med både ny musikk og TV-serie.

– Det skjer mye om dagen.