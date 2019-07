VG-lista i Bergen: Slik takler artistene nervøsitet før opptreden

FESTPLASSEN (VG) Onsdag samlet rundt 10.000 publikummere seg i finværet for å få med seg VG-lista i Bergen.

Onsdag var publikum på plass allerede flere timer før årets siste VG-lista, som ble avsluttet med et øredøvende jubel. VG-lista har de siste ukene vært i både Oslo og Trondheim. Men Bergen - med sin skyfrie himmel - viste seg fra en unik side da Festplassen gjorde seg klar for shpwet.

Artister som TIX, Freddy Kalas og Adrian Sellevoll tok det bergenske publikumet med storm. Men selv om flere av artistene har stått foran VG-lista publikumet tidligere, er det ikke alle som opptrer uten å kjenne på nervøsiteten.

– Jeg blir nervøs, men jeg elsker det «kicket» jeg får. Men det er en god nervøs følelse, sier Freddy Kalas til VG.

– Før jeg skal på scenen pleier jeg å være så rolig som jeg kan. Det er den måten jeg takler det på, forteller han.

Andreas Haukeland - bedre kjent som TIX - forteller at han blir mer nervøs på publikums vegne.

– Jeg er mest redd for at publikum skal skade seg. Men hvis jeg ikke har kontroll, kan jeg bli nervøs. Hvis jeg blir nervøs, skrur jeg av Andreas og blir om til TIX, sier Haukeland.

BERGEN: Etter å ha opptrådt med låten «Shotgun» i kjent TIX-stil, avsluttet Haukeland VG-lista med «Neste sommer» - som har vært på topplisten i to uker. Foto: Rano Tahseen / VG

Spilte på hjemmebane

På VG-lista var det flere bergensere som spilte på hjemmebane. Blant dem var Adrian Sellevoll, som forteller til VG at han ikke er i tvil om hvilket publikum som har vært det beste.

– Det sier jo seg selv. Jeg spilte på hjemmebane, jo! Alle sang med, og det var helt fantastisk. Det var bare masse trøkk, forteller han.

Saken fortsetter under bildet.

REALITY: Adrian Sellevoll ble kjendis over natten gjennom sin deltagelse i den første sesongen av «Ex on the beach» i fjor høst. Foto: Rano Tahseen / VG

Sellevoll ble kjendis over natten gjennom sin deltagelse i den første sesongen av «Ex on the beach» i fjor høst. Etter «Ex on the beach» har realitydeltageren satset på en karriere som artist. På samme tid er han medeier i plateselskapet Nonstop Music.

– Det er veldig rart. Jeg har fått ting til jeg bare drømte om da jeg var et lite barn, sier han.

Nykommer Stina Talling fra Sotra fikk også spille på hjemmebane.

– Det er ekstra stas å spille i Bergen. Jeg kjenner heldigvis ikke på nervøsiteten, så den er jeg heldig med, forteller Talling.

Ellevill jubel

VG-lista har vært en stor suksess de siste årene. Internasjonale artister som Austin Mahone, Isac Elliot og The Foo Conspiracy har stått på scenen.

På VG-listas siste stopp i år var det Isah og Dutty Dior som var først ut med låten «Hallo». Men som i Oslo og Trondheim, var det TIX som fikk avslutte onsdagens show i Bergen.

Saken fortsetter under bildet.

ELLEVILL JUBEL: TIX og Adrian Sellevoll var antageligvis de artistene som oppnådde det høyeste lydnivået fra publikum med ellevill jubel. Foto: Rano Tahseen / VG

Etter å ha opptrådt med låten «Shotgun» i kjent TIX-stil, avsluttet Haukeland VG-lista med «Neste sommer» - som har vært på topplisten i to uker.

TIX og Adrian Sellevoll var antageligvis de artistene som oppnådde det høyeste lydnivået fra publikum med ellevill jubel.

– Dette ga meg bare det sykeste lykkeruset noen gang, sier Sellevoll.

Blant trekkplastrene var også Peg Parnevik, Zade King, Madden og Chris Holsten.

