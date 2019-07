TOK GREP: Dagen etter å ha opptrådt på Glastonbury-festivalen, etterlyste Sigrid en ung og svært entusiastisk fan hun hadde lagt merke til blant publikummerne. Nå får 13 år gamle Nina møte den norske sangstjernen. Foto: Yui Mok / PA Wire

Sigrid etterlyste gråtende superfan og inviterte henne til festival

13 år gamle Nina er fra seg av begeistring etter gesten fra den norske superstjernen. Senere i juli får hun møte sitt store idol. – Jeg tenkte «Fy søren, så kul hun er», sier den norske sangstjernen til VG.

Lørdag opptrådte norske Sigrid (22) på Glastonbury-festivalen i England. Dagen etter, på søndag, la artisten ut en Twitter-melding der hun etterlyste en ung, gråtende jente som hadde vært svært entusiastisk og sunget med under hele konserten.

«Den største legenden av dem alle. Jeg fikk ikke sjansen til å møte deg, men du ga alt gjennom hele showet. Tusen takk, jeg tror du inspirerte alle som var der til å synge med og du gjorde oss definitivt svært glade. Og faren din! For en kul pappa! Kan vi finne ut hvem denne jenta er?», skrev Sigrid under et bilde av jenta tatt under konserten.

Twitter-meldingen ble torsdag gjengitt av BBC, som har kommet i kontakt med den 13 år gamle jenta, Nina, som hun heter. Ifølge nettstedet har den norske artisten nå invitert britiske Nina og hennes «kule pappa», Adam (47), til Latitude-festivalen like ved Southwold i England, der hun skal opptre senere denne måneden.

Det var mange som kommenterte Twitter-posten til Sigrid. Blant annet en venn av Nina, som postet et bilde av sin venninne og faren tatt rett etter konserten. På bildet holder en svært fornøyd Nina fast i Sigrids settliste, som hun skal ha fått av én av sikkerhetsvaktene ved konsertslutt.

BBC skal deretter ha satt faren Adam i kontakt med Sigrid-leiren. De har også snakket med Nina, som er bosatt i South Hampstead i Nord-London.

– Når Sigrid så at jeg sang sånn med... Jeg tror hun pekte på meg eller vinket på en måte. Jeg tenkte «Gud, dette er vanvittig». Det var fordi jeg sto helt foran at hun så meg, sier 13-åringen til BBC.

Faren Adam, som har tatt med sin datter på flere konserter og festivaler tidligere, men aldri på noe så stort som Glastonbury, mener at hele episoden er så å si uvirkelig. Ikke minst det faktum at én av sikkerhetsvaktene ga datteren artistens settliste etter konserten.

SCENEVANT: Sigrid imponerte publikummerne under Glastonbury-festivalen i helgen, ikke minst Nina og faren hennes, Adam. Foto: Yui Mok / PA Wire

Nina selv sier til BBC at hun er overveldet, og at hun ikke engang har turt å håpe at hun én dag skulle få sjansen til å møte den norsk sangstjernen.

Nå har Sigrid Solbakk Raabe, som er hennes fulle navn, altså invitert Nina og Adam til Latitude-festivalen, og til VG forteller artisten at hun var svært imponert da hun la merke til Ninas engasjement under lørdagens konsert.

– Da vi spilte på Glastonbury var jeg så fokusert at jeg nesten ikke klarte å se det som skjedde rundt meg. Jeg var bare så full av adrenalin. Jeg fikk et glimt av henne og tenkte «Fy søren, så kul hun er»! Det var ikke før etter konserten at jeg skjønte hvor stor del av showet hun egentlig hadde vært, og da syntes jeg det hadde vært gøy å sees, forteller 22-åringen, som «gleder seg veldig» til møtet med Nina om noen uker.

les også Sigrid Solbakk Raabe måtte avlyse Irland-konserter

– Jeg tenker at det blir veldig kjekt å se henne! Og så håper jeg hun koser seg på konserten, sier Sigrid.

– Vil møtet finne sted før eller etter konserten og hvor lenge vil det vare?

– Haha, det vet jeg ikke ennå, medgir sangstjernen til VG.

«Don’t Kill My Vibe»-sangeren opptrer på Obelisk-arenaen på Latitude-festivalen 21. juli.

Publisert: 04.07.19 kl. 18:03