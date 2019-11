FILMKLAR: Iben Akerlie har premiere denne helgen. Her er hun avbildet på pressetreff i Oslo. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Iben Akerlie har hovedrollen i ny skrekkfilm: – Tror ikke jeg hadde klart å bare være skuespiller

Til sin nye hovedrolle i skrekkfilmen «De dødes tjern» måtte Iben Akerlie overvinne ubehag og lære seg å dykke. I sin neste rolle gjør hun narr av skrekk.

Nå nettopp







I Halloween-helgen er det premiere på Nini Bull Robsahms nytolkning av «De dødes tjern» – inspirert av André Bjerkes kriminalroman skrevet under psevdonymet Bernhard Borge. Forfatter og skuespiller Iben Akerlie har hovedrollen som Lillian – kvinnen som eier det øde huset ved tjernet vennegjengen reiser til.

GJENGEN: Skuespillerne ble godt kjent gjennom seks uker med innspilling. F.v.: danske Elias Munk, Iben Akerlie, danske Jonathan Harboe, Sophia Lie og Jakob Schøyen Andersen. De spiller vennegjengen som drar på tur til et øde hus i skogen – ved et tjern. Foto: Canopy /SF Studios

Akerlie hadde aldri spilt i skrekkfilm før, og syntes det var flere lokkende ting ved rollen:

les også Filmanmeldelse «De dødes tjern»: Stemningsfull. Men ikke skummel

– Jeg hadde veldig lyst til å jobbe med Nini, og så var det interessant at hun gjorde Lillian Werner til hovedrollen. Det er ikke bare en kvinnelig hovedrolle, men en atypisk kvinnelig hovedrolle. Jeg syntes det var interessant å snakke så lite, men likevel skulle bære en hel film. Det var veldig spennende!

GRØSS: Iben Akerlie som Lillian i «De dødes tjern». Foto: Canopy / SF Studios

Måtte lære å dykke

– Måtte du lære deg noen nye ferdigheter for filmen?

– Ja, jeg måtte lære å dykke. Det er lenge siden jeg har lært noe fysisk på den måten. Da var jeg på Tøyenbadet, dykket ned til bunnen og holdt pusten. Jeg synes sånt er litt ekkelt. Det var en barriere å komme over for min del, sier Iben og understreker at hun hadde en veldig flink trener som også var stuntmann på filmen.

les også Sophia Lie på film: – Var veldig sårbar

– Jeg følte meg alltid trygg, men den aller siste dagen med opptak skulle vi ha de store undervannsscenene. Jeg var nervøs selv om jeg hadde trent, men det gikk så bra. Det endte med å være den beste dagen. Det var klassisk mestringsfølelse: klare det – rett i bilen, få seg en øl, rett på fest. Det var en veldig tommel opp-dag.

Telefonskrekk

Og selv om filmen altså er preget av vann og grøss, avviser Akerlie at innspillingen var spesielt våt eller kald. Den fant sted over seks uker sommeren i fjor – da det var heltebølge.

VARMT: Akerlie sier denne innspillingen er den første hun har vært på hvor det ikke har vært kaldt. Den ble spilt inn sommeren 2018. Foto: Canopy / SF Studios

– Nei. Det har aldri skjedd meg på noe opptak før at det var for varmt. Det er alltid for kaldt, for vått eller blåser for mye. Men her måtte vi stå under paraplyer og påføre solkrem. Det var deilig også, sier hun.

– Hva skremmer deg i virkeligheten?

– Vi har snakket mye om det og fjaset mye om det at jeg har telefonskrekk – jeg synes det er ubehagelig å snakke i telefonen. Det blir jeg veldig klam av. Om det er folk rundt er det et problem, og om du er alene, blir jeg så distrahert. Så jeg har begynt å unngå å ta telefonen. Det er blitt en greie, sier hun og legger til:

Flyttet til Stockholm med kjæresten

– Men jeg har flyttet til Stockholm nå, og der sitter alle på T-banen og bare bretter ut. Det er både irriterende og jeg lurer på om tanten din egentlig vil at hele vognen skal vite at hun har denne sykdommen. Jeg får litt «creeps» av det.

les også Følger opp «Lars er LOL» med kjempefest: Bokanmeldelse: Iben Akerlie: «Kjempefesten»

Akerlie forteller at hun flyttet til Stockholm med kjæresten i juni fordi han fikk jobb der.

– Men jeg har vært så mye her at jeg nesten ikke har vært der. Jeg er veldig på turiststadiet fortsatt. Og min jobb er jo her – eller hvor de velger å spille inn film. Og ellers skriver jeg jo, og det kan jeg gjøre der. Så det funker.

To karrierer

I et intervju med Elle nylig, sa Iben «Selv om jeg har flere bein å stå på, må jeg hustle hele tiden».

– Hva legger du i det?

– Når man er frilans i flere karrierer kverner det hele tiden. Man må utvikle det man har i hodet – om det skal bli barnebøker, filmmanuskript eller om man tolker en rolle. Samtidig skal man også klekke ut neste prosjekt. Så hustle-aspektet går på å holde kontaktene varme og stille opp og møte opp. Det at hjernen er på – også når det er ferie.

NY BY: Iben Akerlie i sin nye hjemby Stockholm i juli. Foto: Cicilie S. Andersen / VG

Akerlie sier hun opplever stor forskjell mellom før og etter hun begynte med både skuespill og forfatterskap, at det nå er litt vanskeligere å koble av og på. Hun understreker at det ikke er synd på henne.

– Det er ikke av nødvendighet jeg har blitt barnebokforfatter, det er fordi jeg vil. Men jeg ser jo nå at yrkene supplerer hverandre veldig godt både for å få det til å gå rundt i voksenlivet og også tematisk.

Hun legger til:

– Jeg tror det er en del fordommer mot begge yrkene jeg har nå. Jeg tror det hadde vært vanskelig for meg å være bare det ene eller det andre, i hvert fall for å være på et nivå man vil være på økonomisk. Jeg tror ikke jeg hadde klart å bare være skuespiller, for det er ikke nok prosjekter. Det er noen få skuespillere som bare kan gjøre film og TV-prosjekter, men de er ofte 45 år gamle menn. Nei, gud, det var krast sagt, sier hun og småler.

Gjør narr av skrekk

Akerlie utdyper at hun har sett et stort skifte i årene siden hun kom inn i bransjen, med at det lages mer TV og film og at flere unge, også uten skuespillerutdannelse, kommer inn. Samt at bransjen har blitt mer inkluderende.

– Jeg er i gang med et prosjekt nå med folk jeg ikke har jobbet med før – og hvor snittalderen er ganske mye lavere. Det er en horrorssatire med Henrik Martin Dahlsbakken der jeg spiller en versjon av meg selv. Det er veldig «next step»: Etter å ha laget skrekkfilm, må vi gjøre narr av oss selv. Det skal dere glede dere til!

Publisert: 02.11.19 kl. 17:17







Mer om