TOK AV: Den blomstrete kjolen på Met-gallaen fikk nettet til å koke i 2013. Foto: Evan Agostini / Invision / AP

Kim Kardashian kårer sine verste antrekk: – Gråt hele veien hjem

I et intervju med magasinet Vogue går realitystjernen gjennom sine beste og verste antrekk fra 2006 og frem til i dag.

Kim Kardashian West (39) var i flere år en stor tilhenger av åletrange, korte og dypt utringede kjoler. Da hun i 2012 ble sammen med sin nåværende ektemann Kanye West, ble imidlertid disse droppet til fordel for en mer trendy stil.

Dette etter en episode i reality-serien «Keeping up with the Kardashians» der artisten gjennom Kardashians eksklusive samling av klær og sko. Den gangen gikk han så lang at han sa seg villig til å betale for å få hele garderoben byttet ut.

Husker du? Her endret Kardashian stil

– Jeg begynner faktisk å gråte snart, sa realitystjernen da hun måtte vinke farvel til flere av kjolene sine.

I intervjuet med magasinet Vogue forteller hun om flere tårevåte hendelser. Spesielt én kjole får mye oppmerksomhet: Blomsterkjolen fra Met-gallaen i 2013.

Tok av på nettet

Det tok nemlig ikke lang tid før den da høygravide stjernen gikk viralt med såkalte «memes», der hun ble sammenlignet med en blomstrete sofa.

Skuespiller Robin Williams sammenlignet Kim Kardashian med den velkjente karakteren Mrs. Doubtfire som han selv spilte på 90-tallet.

– Jeg var høygravid og oppblåst, og tenkte at «selvsagt må jeg være så stor den første gangen jeg går dit», sier hun og viser til sin første deltakelse på gallaen.

Hun legger til at hun heller ikke egentlig var invitert.

– Kanye skulle opptre, så jeg var ikke egentlig invitert. Jeg var bare hans pluss én. Det var helt greit for meg, for jeg hadde aldri drømt om at jeg noen gang skulle få gå på Met-gallaen. Jeg vet at ingen egentlig ville ha meg der den gangen, forteller hun til magasinet.

HØYGRAVID: Kanye West og Kim Kardashian West med nå seks år gamle North i magen. Foto: Charles Sykes / Invision / AP

Gråt

Det var daværende Givenchy-designer Riccardo Tisci som hadde valgt ut kjolen – spesielt til henne og baby-magen. Til Vogue sier stjernen at hun kunne velge mellom blomstermønster eller svart, men at designeren overbeviste henne om å gå for den førstnevnte.

– Det ble en stor greie og jeg gråt hele veien hjem. Når jeg ser den nå, så elsker jeg den, sier hun til magasinet.

Det var ikke den eneste gangen Kim Kardashian fikk nettet til å koke:

«Pinlig»

Da hun får se et bilde av seg selv fra sesongpremieren av «Keeping up with the Kardashians» i 2007 blir tonen en annen.

REALITYSTJERNE: Kim Kardashain West under sesongpremieren av «Keeping up with the Kardashians» i 2007. Foto: Kazden / REX

Hun beskriver både antrekket, håret og sminken som «pinlig».

– Jeg respekterer det fortsatt og ler mens jeg tenker at det var søtt. Jeg hadde så liten peiling. Dette er kanskje et av mitt livs verste antrekk, sier hun til Vogue før hun ombestemmer seg.

Da dukker nemlig neste antrekk opp, dette fra et arrangement i 2006:

VERST: Antrekket fra 2006 blir kåret til hennes livs verste. Foto: Picture Perfect / REX

– Nei, dette er det verste antrekket i mitt liv. Jeg hadde fått råd til et belte fra Fendi og matchende støvletter. Jeg gikk på alle arrangementer jeg fikk muligheten til. Det eneste jeg ville var å bli tatt bilde av, sier hun til magasinet.

