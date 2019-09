FORELDRE: Kim Kardashian og Kanye West sammen med datteren North West. Foto: MCRF / Starmax

Kim Kardashian om fødselen: Utsatt to timer for å ta manikyr

Svangerskapsforgiftning stoppet ikke realitystjernen fra å fikse neglene.

I en podkast med Jonathan Chebans (45) røper realitystjernen Kim Kardashian West (38) detaljer fra sin første fødsel. Hun forteller om en hektisk dag med hårfjerning, tur på McDonalds og paparazzijakt.

– Jeg husker den eksakte dagen, sier Jonathan Chebans, som er en nær venn av realitystjernen og som ofte er å se i TV-serien «Keeping Up with the Kardashians».

Kardashian forteller at hun og Chebans prøvde å komme seg vekk fra paparazziene da realitystjernen fikk en telefon fra legen. Hun fikk beskjed om å komme seg til sykehuset umiddelbart for å føde på grunn av svangerskapsforgiftning.

Realitystjernen hadde imidlertid andre planer.

– Neglene mine var mørke. Jeg tenkte «Nei, nei, nei, jeg skal ha en jente, så jeg trenger lyse, rosa og fine negler til fødselen», sier Kardashian.

– Så jeg spurte legen: «Er du sikker på at jeg må føde akkurat nå? Kan du gi meg to timer?» Da sa legen: «Greit, møt meg om to timer», forteller hun.

Skjulte fødselen

Til tross for at fødselen måtte utsettes to timer, gikk det bra for 38-åringen. Realitystjernen forteller at hun ønsket å holde fødselen skjult for resten av verden, så hun ringte en venninne som kunne få henne til sykehuset i all hemmelighet.

– Jeg la meg inn i baksetet av bilen hennes, og parkerte min egen bil på Beverly Hills Hotel, sier hun.

Mens Kardashian forberedte seg på sin første fødsel, var ektemannen Kanye West (42) på et helt annet kontinent.

Han klarte imidlertid å rekke fødselen i tide.

– Jeg trodde babyen skulle komme før Kanye kom seg hjem, men han kom seg heldigvis dit tidsnok, sier hun.

Det høyprofilerte Kardashian West-paret har sønnen Psalm West (4 måneder), datteren Chicago West (1), sønnen Saint West (3) og datteren North West (6) sammen.

Både Psalm og Chicago er født av en surrogatmor. Kardashian har en tilstand der morkaken vokser sammen med livmoren. Legene har fortalt henne at i verste fall kan et svangerskap ende med at hun må fraktes til sykehus for å fjerne livmoren kirurgisk.

