Lene Nystrøm og Søren Rasted fra Aqua sliter med å få solgt luksusboligen

Senker prisen kraftig etter lang tid på markedet.

Popstjerneparet Lene Nystrøm (45) og Søren Rasted (50) gikk hver til sitt for litt over to år siden.

Kort tid etter at skilsmissen ble kunngjort, ble parets herskapsvilla og tilhørende luksuseiendom lagt ut til salg, med en prislapp på 46,4 millioner kroner etter dagens kurs.

«I mellomtiden har det ikke skjedd annet enn at Lene har funnet en ny mann, som hun nå bor sammen med i en villa i Allerød», skriver danske Se og Hør som også melder at prisen er senket.

Prisantydningen er kuttet med 9,3 millioner. Dermed kan man nå få kjøpt Aqua-kåken til ca. 37 millioner kroner.

Danske Se og Hør viser til at andre luksuriøse bosteder i samme område også har fått lavere pris enn først antydet.

Magasinet trekker frem eiendommen til politiker og advokat Christian Kjær, som nylig senket prisantydningen på sin eiendom fra 93 millioner kroner til 78.

