KRANGLET: Det ble sur stemning mellom Asad Shehada og Ingebjørg Monique Haram i onsdagens episode av «Farmen». Nå angrer Asad på ordbruken sin. Foto: TV 2

Asad Shehada om «Farmen»-krangelen: – Det ble fremstilt på helt feil måte på TV

«Skal du være en bitch mot meg, så er jeg en bitch tilbake», sa Asad Shehada til konkurrenten Ingebjørg. Så røk han hodestups ut av programmet.

Den første «Farmen»-uken er over, og søndag ble det klart at det er Asad Shehada (29) ble den aller første som måtte forlate gården i Kragerø. Det måtte han etter å ha tapt tvekampen mot Mathias Scott Pascual (27) i den nye tvekampgrenen «bom».

– Det hadde så klart vært artigere om jeg kom lenger, men jeg er fornøyd uansett. Bare det å få være med var for meg en opplevelse i seg selv, sier den hjemsendte «Farmen»-deltageren til VG.

Det 29-åringen reagerte aller mest på var at han i det hele tatt ble valgt til førstekjempe av storbonde Erik Rotihaug (24). Under førstekjempevalget understreket nemlig Rotihaug at valget han tok blant annet hang sammen med at om personen han valgte ble værende, ville det føre til krangler i gruppen.

Etterpå modererte han seg, og sa at han ville anse Asad som en stor konkurrent dersom han kom langt i konkurransen.

– Jeg synes det var litt feigt av ham. Jeg hadde stått på og gjort en god jobb hele uken, og ble rett og slett skuffet da han valgte meg. Men jeg kan ikke forvente å bli behandlet rettferdig av Erik, han er jo ung også, yngre enn meg. Jeg var i hvert fall blant dem som var ærlig og ikke ville snakk dritt bak ryggen til folk, mener Asad, som opprinnelig er fra Palestina, men som bor i Stavanger.

I onsdagens episode, etter at Shehada ble valgt til førstekjempe, oppsto en høylytt krangel mellom ham og en annen deltager, Ingebjørg Monique Haram (30). Om man skal tolke krangelen ut fra det som ble vist på TV, oppsto den etter at Asad uttalte at om han hadde vært storbonde ville han valgt en jente til kamp.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Mathias Scott Pascual ble for sterk for Asad Shehada i søndagens «Farmen»-tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hvorfor det? Ville du ikke slått ut en av dine egne konkurrenter? kontret Haram.

– Det går på arbeidsinnsats, og mange har ikke stått på nok. Altså, å diskutere akkurat med deg – det gidder jeg ikke, sa Asad, før hans kvinnelige «Farmen»-konkurrent bestemte seg for å gå derfra.

– Fy faen. Er det mulig, sa hun.

Like etter, på trappen ved inngangen til huset, fortsatte ordkrigen.

– Skal du være bitch mot meg, så er jeg bitch tilbake, falt det ut av Shehada.

– Er jeg en bitch mot deg?

– Nei, jeg sier ikke at du er en bitch. Jeg sier at hvis du vil være bitch mot meg, så er jeg bitch tilbake. Hvis. Jeg har sagt fra begynnelsen av at jeg ikke vil diskutere med deg, men du vil bare diskutere tilbake.

STILLE FØR STORMEN: Både Asad og Mathias var kamplystne før søndagens «Farmen»-tvekamp, der det til slutt ble klart at det var Asad som måtte forlate gården. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hva skjedde der, Asad?

– Nei, dette ble fremstilt på helt feil måte på TV. Jeg hadde blitt valgt til førstekjempe, satt på benken ute, mens hun gikk rett på meg. Jeg sa at jeg ikke gadd å diskutere, men hun ville bare irritere meg. Men det er klart, jeg angrer på at jeg kalte henne en bitch, det kom helt feil ut.

Men:

– Inntrykket mitt av Ingebjørg var at hun likte å diskutere bare for å diskutere.

«Farmen»-deltageren lot seg imidlertid imponere av sin motstander i tvekampen.

– Jeg ble overrasket over hvor sterk han var. Jeg ble skadet i ankelen underveis der også, og hadde vondt i cirka én uke etterpå. Jeg ser uansett tilbake på «Farmen» som en magisk opplevelse, jeg kunne ikke vært med på noe som er mer norsk enn dette. Men det er ti ganger tøffere enn hva det ser ut som på TV, sier Asad Shehada til VG.

