Dagbladet: Titulert som prinsesse – ble fjernet

Det kommende globale meditasjonsarrangementet Mayday brukte prinsessetittelen om Märtha Louise i markedsføringen.

Prinsessen – og kjæresten Durek Verrett – er to av et titalls profilerte personer som skal delta på et globalt og digitalt meditasjonsmøte den 21. mai.

Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe sier til Dagbladet at prinsessen ikke representerer Kongehuset på dette arrangementet og henviser til prinsessens rådgiver, Carina Scheele Carlsen.

– Det er nok organisasjonen som har tatt seg friheter. Vi jobber med saken, skriver Carlsen i en melding til avisen tirsdag ettermiddag.

Onsdag kveld kan VG med selvsyn se at prinsessetittelen ikke lenger står på Sion Earths hjemmeside, mens den fremdeles er der i videoappellen til Märtha Louise på Instagram-kontoen deres.

I forbindelse med en planlagt foredragsturné med kjæresten Durek Verrett i fjor, oppsto det en opphetet debatt om Märtha Louise kunne bruke prinsessetittelen sin i kommersielle sammenhenger.

I mai i fjor, hos TV 2s «God morgen, Norge» med Durek Verrett, uttalte prinsessen at dette ikke var aktuelt å diskutere med foreldrene hennes akkurat nå.

– Det er ikke noe jeg vurderer. Jeg er del av den familien, svarer Märtha Louise på spørsmål om hun har vurdert å si fra seg prinsessetittelen.

I august i fjor hadde hun imidlertid snakket med familien over sommeren og bestemt seg for å si fra seg prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger.

Prinsessen valgte selv å gå ut med nyheten på sin Instagram-konto.

«Det har vært mange diskusjoner om min bruk av tittel i kommersiell sammenheng i det siste. Det at jeg brukte prinsesse i tittelen på min turné, har jeg sagt tidligere at jeg er veldig lei meg for, og det står jeg fortsatt ved. Det var et feiltrinn og jeg skjønner at det provoserer når prinsessetittelen blir brukt på denne måten», skrev hun i innlegget.

