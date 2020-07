INFLUENCER: Bianca Ingrosso, her på premieren til «Wahlgrens Värld» i Stockholm på nyåret. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sveriges regjering ut mot influencer-fest

Svenske influencere, deriblant Bianca Ingrosso (25), har fått kraftig refs for en fest de deltok på i helgen. Nå løfter også regjeringen pekefingeren.

For mindre enn 10 minutter siden

Under regjeringens pressemøte torsdag morgen, snakket justisminister Morgan Johansson (50) om coronasituasjonen i landet. Da minnet han på hvor viktig det er å unngå store folkemengder og fester for å begrense smittespredning.

Ifølge Aftonbladet fikk justisministeren direkte spørsmål om den omstridte festen i Båstad i helgen, der Bianca Ingrosso og andre influencere deltok – og postet bilder og klipp fra.

– Svært uheldig

Utspillet og selve festen har fra før fått massiv kritikk i sosiale medier.

– Det er åpenbart at man her har oppført seg på en måte som ikke passer seg, uttalte Johansson på pressekonferansen.

Han pekte på at det er «svært uheldig om mennesker kommer svært nær hverandre».

– I tillegg handler det om hvilke signaler man sender til omverdenen, sa justisministeren, vel å merke uten å nevne spesifikke navn.

«Fest med oss i Båstad», lokket Ingrosso med en nær 20 minutter lang video på sin YouTube-kanal, der hun har mer enn 352.000 følgere. I videoen ser man Ingrosso, kjent også for realityserien «Wahlgrens värld», spise middag sammen med mange andre.

Også på Instagram postet 25-åringen bilde:

Ingrossos egne følgere var svært kritiske. Flere hundre har kommentert, og mange spør: «Hva skjedde med å holde avstand?».

Blant de andre influencerne som var til stede, var Chloé Schuterman (20), Josefine Caarle (24), Moa Matsson (26) og Hanna «Hannalicious» Friberg (25).

– Fulgte reglene

I en SMS til Expressen skriver Ingrosso at hun fulgte nattklubbens regler, og at de holdt en avstand på minst tre meter mellom bordene.

«Og vi var ikke flere enn ti rundt hvert bord, i henhold til restriksjonene. Jeg har i tillegg antistoffer og kan egentlig oppholde meg akkurat der jeg vil», skriver hun og legger til at politiet var til stede og sørget for orden.

På Instastory har Ingrosso også delt videre et innlegg fra Schuterman, der Schuterman skriver at det «er urettferdig at Bianca og Hanna skal få så mye hat»:

«Det er så kjedelig. Alle gjør sitt beste, og det er allerede dårlig stemning og tøffe tider. Man trenger ikke i tillegg å havne i enda flere negative stormer. Vi besøkte alle en klubb som følger myndighetens restriksjoner», skriver Schuterman.

«Spre kjærlighet i stedet for hat», legger hun til.

Tung tid

Ingrosso, også en veletablert forretningskvinne, har den siste tiden vært åpen om at hun strever psykisk.

Bianca er for øvrig datter til Pernilla Wahlgren (52) og Emilio Ingrosso (54). Familien, som også inkluderer Biancas artist-lillebror Benjamin Ingrosso (22), er nå inne i sesong syv av «Wahlgrens verden».

Publisert: 09.07.20 kl. 11:16

