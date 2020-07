MISTET EKTEMANNEN: Nick Cordero og kona Amanda Kloots. Foto: Evan Agostini / Invision

Skuespiller Nick Cordero er død

«Lilyhammer»-skuespiller Nick Cordero (41) tapte kampen mot coronaviruset. Han døde søndag morgen.

Det bekrefter kona Amanda Kloots (38) på Instagram natt til mandag.

«Gud har fått en ny stjerne i himmelen nå. Min kjære ektemann døde i dag tidlig. Han var omringet av kjærlighet av familien, sang og ba, mens han rolig forlot jorden», skriver hun.

«Jeg kan ikke forstå det, og det gjør vondt overalt. Hjerte mitt er knust fordi jeg ikke kan forestille meg livene våre uten ham», skriver hun videre.

De to har sønnen Elvis (1) sammen.

«Elvis og jeg vil savne ham i alt vi gjør - hver dag».

Cordero ble bekreftet smittet av coronaviruset for drøye tre måneder siden.

Det er bare to dager siden han kom ut av koma. I midten av april måtte den Tony Award-nominerte skuespilleren amputere høyrebenet som en følge av komplikasjoner i forbindelse med sykdommen. Cordero ble innlagt på intensivenheten ved Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles 31. mars og har siden vært innlagt – tidvis også bevisstløs.

«Jeg kan ikke begynne å takke alle for strømmen av kjærlighet, støtte og hjelp vi har fått de siste 95 dagene», skriver Kloots.

Cordero har spesialisert seg på å spille tøffing og er best kjent fra teaterscenene på Broadway. Han hadde en rolle i den norske serien «Lilyhammer» i 2014, samme år som han ble nominert til en Tony Award for innsatsen i Woody Allens «Bullets Over Broadway».

Publisert: 06.07.20 kl. 03:45

