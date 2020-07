INFLUENCER: Isabella «Blondinbella» Löwengrip på en galla i Stockholm i 2018. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Isabella Löwengrip viser frem ny kjæreste

Dagen etter at hun skrev om ny forelskelse, poster den svenske bloggdronningen romantisk bilde av seg og sin nye flamme.

«Når livet plutselig snur og man treffer sitt livs store kjærlighet», skriver Löwengrip under et kyssebilde av seg og hennes nye utkårede – Paul Sundvik (52) – torsdag.

«Jeg kommer til å presentere ham for dere senere. Han er så fin, og jeg er så forelsket», skrev 29-åringen onsdag.

Det tok altså ikke lang tid før hun innviet omverdenen i hvem den nye kjæresten er. Svenske Paul Sundvik er kunstner, designer og fotograf. På hjemmesiden PaulSundvik.com forteller han om sin bakgrunn og utdanning.

På bloggen sin forteller Löwengrip at de møttes via en felles kjent, og at det var kjærlighet ved første blikk.

Hun lenker også til Sundviks Instagram-side, der man kan se flere av hans kunstverk.

«Tenk at energien min og kraften kunne komme tilbake etter den mørkeste perioden i mitt liv. Nå har jeg truffet mitt livs kjærlighet», skriver Löwengrip, også kjent som Blondinbella.

– Det har gått kjempefort, men man kjenner det når man har møtt et menneske man ikke kan leve uten, sier hun til Expressen.

les også Isabella Löwengrip: - Det var et rop om hjelp

Det har gått om lag seks måneder siden forholdet mellom Löwengrip og den 23 år eldre entreprenøren og milliardæren Erik Selin (52) tok slutt.

I fjor var influencer-veteranen åpen på bloggen om at hun fikk oppfølging av profesjonelle, og at hun trengte beroligende piller. Både karrieremessig og på kjærlighetsfronten har det vært svært turbulent.

Bakgrunn: Tapte en million i måneden

