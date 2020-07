Johnny Depp blir beskyldt for å ha mishandlet ekskona, Amber Heard. Nå krever han oppreisning. Foto: SUZANNE PLUNKETT / X90130

Johnny Depp stemplet som konemishandler av britisk tabloidavis – nå tas saken til retten

Den verdenskjente skuespilleren (57) krever oppreisning fra den britiske tabloidavisen The Sun. Tirsdag møtes partene i retten.

Nå nettopp

En britisk dommer har bestemt at Johnny Depps rettstvist mot Dan Wootton, sjefredaktør i The Sun, og moderbedriften News Group Newspaper, kan settes i gang. 57-åringen krever nemlig oppreisning etter at avisen i 2018 omtalte ham som en konemishandler.

Ifølge Hollywood Reporter starter rettssaken allerede tirsdag i neste uke.

Avisen forsvarer seg selv mot påstandene om ærekrenkelser ved å forsøke å bevise at Depp faktisk slo sin ekskone Amber Heard, som skal ha ført til at hun fikk omfattende skader.

Husker du denne? Johnny Depp stjal showet til Marilyn Manson i 2012:

Amber Heard var gift med Depp fra 2015–2017. Selv tviholder hun på anklagene om at eksmannen mishandlet henne, men senere ble det kjent at ekskjærestene hans trekkes inn som formelle troverdighetsvitner til Depps fordel.

Ifølge en rekke medier, som The Blast og Calgary Herald, hevder Depp i tillegg at britiske tabloidaviser i lang tid har hacket telefonen hans og på den måten fått tilgang til lydopptak av private samtaler.

Tidligere i år presenterte flere nettsteder det som angivelig er opptak av heftige diskusjoner mellom Depp og Heard. Hverken Depp eller Heard har kommentert opptakene, og det er heller ikke kjent om denne angivelige lekkasjen har sammenheng med søksmålet.

Avisens juridiske team har argumentert med at Depp ikke bør kunne kreve rettssak fordi han ikke har gitt dem en serie tekstmeldinger mellom seg selv og sin assistent. Det sies at sms-ene, sendt i februar og mars 2015, viste at Depp forsøkte å få tak i narkotika mens han var i Australia sammen med Heard.

STØTTER EKSEN: Vanessa Paradis (t.v.) og Winona Ryder stiller begge opp for Johnny Depp. Foto: AP

Det var på denne turen at den påståtte volden mot hans daværende kone skal ha funnet sted.

– Jeg er ikke overbevist om at kravet er urettferdig, sier dommeren i en uttalelse i forbindelse med dommeravgjørelsen, som kom torsdag.

Som VG tidligere har omtalt har både Vanessa Paradis, som Depp har to barn sammen med, og hans enda tidligere flamme – Winona Ryder – forsikret at de aldri opplevde Depp som voldelig.

Publisert: 02.07.20 kl. 19:59

