HOLLYWOOD- PAR: Jada og Will Smith på en filmpremiere i Los Angeles i fjor høst. Foto: Phil Mccarten / Invision

Jada Smith innrømmer forhold til August Alsina

Jada Pinkett Smith (48) og ektemannen Will Smith (51) bekrefter i en Facebook-video at August Alsinas (27) påstander om en affære med Jada er sanne.

Etter en tid med masse spekulasjoner i mediene, valgte filmstjerneparet Jada Pinkett Smith og Will Smith fredag å snakke ut i hennes «Red Talk Table» på Facebook.

Der tar de alvorspraten i kjølvannet av påstandene til musiker August Alsinas om at han har hatt et forhold til 21 år eldre Jada, og at Will hadde gitt sitt samtykke til affæren. Alsina har også brettet ut detaljer på Instagram.

– Om noen skulle samtykke til noe som helst, så er det meg, og kun meg, sier Jada i videoopptaket.

Jada og Will er alene i videoprogrammet. De forklarer at de deler sin historie motvillig, men at det er nødvendig, ettersom det har vært så mye skriverier om at de har sagt det ene og det andre. Noen har blant annet meldt at Jada har nektet for forholdet. Faktum er at hverken hun eller Will har uttalt seg offentlig – før nå.

MUSIKER: August Alsina på Bet Awards i Los Angeles i 2014. Foto: Dan Steinberg / Invision

Jada bekrefter at det som startet som et forsøk på å hjelpe August Alsina for noe helserelatert for fire og et halvt år siden, endte opp med at «hun viklet seg inn noe annet».

På den tiden skal både hun og Will ha tenkt at ekteskapet var over, og de levde som separert. Det bekrefter begge. Will forklarer ettertrykkelig hvor lei han var av kona på det tidspunktet.

Han bekrefter også at hele familien i starten var innstilt på å hjelpe Alsina med hans problemer.

– Normalt ville jeg aldri kommenterte dette, fordi det er privat, sier Jada.

Samtidig beskriver hun det som en helbredelsesprosess å fortelle sannheten.

Will driver samtalen fremover med å spørre kona om på hvilken måte hun «viklet seg inn i August på», og om det var et forhold hun og Alsina innledet. På denne måten må hun være enda mer spesifikk.

– Ja, det var et forhold. Absolutt. Jeg hadde det selv veldig vondt og var veldig knust.

Jada forklarer videre at hun i løpet av forholdet med Alsina innså at hun ikke kom til å finne lykken utenfor seg selv.

– Jeg vil definitivt si at du og jeg gjorde alt vi kunne for å komme unna hverandre, bare for å innse at det ikke var mulig, sier hun til ektemannen.

Det alvorlige samtaleemnet til tross, så ler Jada og Will høyt flere ganger gjennom det 11 minutter lange opptaket. Will spøker med at han stiller opp på pressekonferansen når kona skal fortelle verden at hva hun har gjort.

Både Will og Jada innrømmer at ekteskapet, som har vart i 23 år, til tider har vært turbulent.

– Vi står i dette sammen. Vi dør sammen. Vi to og et dårlig ekteskap livet ut, sier de begge i munnen på hverandre.

Jada takker ektemannen for at han sitter der med henne.

– Du har vært på en helvetes reise med meg, sier hun.

Både Jada og Will snakker vennlig om Alsina, som de mener har uttalt seg fordi han ikke ønsker å fremstå som en som bevisst går inn for å ødelegge et ekteskap. Alsina visste at Jada og Will på det tidspunktet i fellesskap hadde blitt enig om å bryte.

– Så jeg kan faktisk skjønne at han tolket det som et slags samtykke, sier hun.

Jada forklarer at hun og Alsina ikke har hatt kontakt etter at affæren tok slutt, og at det er «mange år siden».

Nå føler Will og Jada at de har funnet «ubetinget kjærlighet» i hverandre.

– Det er egentlig et mirakel, for jeg trodde jo aldri at jeg skulle snakke med deg igjen, sier Will til kona og ler.

Han legger til:

– Da vi giftet oss, sa jeg at jeg kom til å elske deg gjennom hva det enn måtte være, men du trodde ikke på meg.

Will og Jada har alltid vært åpne om at de strever i ekteskapet. Også da VGTV fikk dem i tale på Nobel-pressekonferansen i 2009, der de to var vertskap (artikkelen fortsetter under videoen):

Da innrømmet de begge at et godt forhold ikke kommer gratis.

– Det å skape fred på hjemmebane føles noen ganger som tett opp til det å skape verdensfred, fleipet trebarnsfaren Will. Han har i tillegg til sine to barn på 20 og 23 år med Jada, ett barn på 28 år fra et tidligere forhold.

Will og Jada til VGTV: Dette strever vi mest med i forholdet

Filmkongen, som er blant Hollywoods desidert best betalte, forklarte at det aller mest utfordrende i deres ekteskap, var at de begge er så intenst engasjert i jobbene sine.

– Å balansere jobb og privatliv er en av de store tingene vi strever mest med, innrømmet han.

Under er en Instagram-post fra August Alsina,der han forteller det han sier er sannheten:

Publisert: 11.07.20 kl. 09:09

