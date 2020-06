FLØRTER: Benjamin Ingrosso (22) er aktuell med låten «Shampoo», som handler om å planlegge en date. Foto: Bastian Lunde Hvitmyhr, VG

Benjamin Ingrosso: – Har flørtet med norske jenter

Den svenske artisten (22) sier han endelig er ferdig med kjærlighetssorgen. Nå gleder han seg til å date igjen.

Tidligere i år sa popstjernene til VG at han har slitt med å komme over ekskjæresten. Kjærlighetsbruddet med bloggeren Linnea Widmark (23) har også vært tema i flere av popstjernens låter.

– Jeg er blitt flinkere til å ha det bra med meg selv, sier Benjamin Ingrosso til VG.

22-åringen sier at han har skrevet låter om bruddet som en form for terapi. VG møter ham i Oslo i forbindelse med VG-lista. Nylig har han gitt ut singelen «Shampoo», som handler om å dra på date.

Ingrosso sier han har hatt hyppig kontakt men jenter i Norge.

– Jeg har absolutt snakket med norske jenter. Nå har det vært en pandemi så man har ikke kunnet treffe så mange, men jeg ser frem til å kunne date igjen, sier han.

Hør Benjamin Ingrosso fremføre – «I'll Be Fine Somehow» på VG-lista 2020:

– Jeg sitter ikke og tenker at jeg må en kjæreste, men jeg tar det som det kommer.

– Prøver å lære med mer norsk

Dating og språk er ikke alltid like lett. Ingrosso har vært mye i Norge, men noen ganger er det litt vanskelig å forstå alt. Noen ord kan skape språkforvirringer.

– Vi har et ord i Sverige som heter «bäsj» og betyr øl. Her i Norge så betyr jo det bæsj, så det er litt komplisert og kan bli misforstått, men jeg lærer meg mer og mer, sier Ingrosso.

Tett bånd med søsteren

I starten av juni sa Bianca Ingrosso (25) at hun var nedbrutt og at det er for privat til å snakke om.

Influenceren og forretningskvinnen har den siste tiden vært åpen om at hun strever.

– Jeg har det ikke så bra psykisk, sa hun i en video til fansen sin.

– Vi har jo begge opplevd hjertesorg. Vi hjelper og støtter hverandre når vi trenger det, sier Ingrosso om søsteren.

Ingrosso forteller han møter søsteren hver dag og at de egentlig er ganske like.

– Vi har hele tiden hatt et sterkt bånd, sier han.

Familien er nå inne i sesong syv av realityserien «Wahlgrens verden»:

Viral på TikTok

Etter at fansen så dansen Ingrosso gjør til «Shampoo», tok det ikke lang tid før nettet florerte av «The Shampoo dance» på TikTok.

– Det er helt sykt. Den gikk viralt før hele dansen ble sluppet. Folk så bare en liten smakebit på Spotify, sier Ingrosso og legger til.

– Det føles bra å se fansen danse til låten. Jeg var ikke helt sikker på hva TikTok er, men nå føler jeg at jeg henger med i tiden.

Vokst opp i rampelyset

Benjamin er sønnen til Pernilla Wahlgren (52), en av Sveriges mest folkekjære artister.

Selv om han bare er 22 år har han en lang karriere å se tilbake på.

– Det har vært mye hard jobb, og jeg føler fortsatt ikke at jeg har kommet til det stadiet der jeg er den artisten jeg vil bli, sier han til VG.

Rett før VG møter han har han vært på Gotland og spilt inn den svenske versjonene av «Hver gang vi møtes».

Se Vegard Harm snoke i mobilen til Benjamin Ingrosso:

Publisert: 29.06.20 kl. 16:09

