KONTROVERSIELL: Tekashi 6ix9ine på scenen i Milano i 2018. Foto: Luca Bruno / AP

Fryktet coronasmitte i fengselet: Tekashi 6ix9ine får likevel sone hjemme

Etter å først ha sagt nei, snur dommeren og gir den astma-syke New York-rapperen (23) lov til å sone resten av straffen hjemme.

Forrige uke søkte den skandaleombruste rapperen Tekashi 6ix9ine om å få sone resten av straffen hjemme. Han har astma, og var redd for å bli smittet med coronaviruset i fengselet.

Søknaden ble avslått, men nå har artisten altså likevel fått slippe ut. Det forteller forsvareren hans Lance Lazzaro til CNN.

– Vi er veldig glade for dommerens beslutning om å la ham få reise hjem, sier advokaten til Vulture.

Bakgrunn: Tekashi 6ix9ine har astma – får ikke sone hjemme

Tekashi 6ix9ine, som egentlig heter Daniel Hernandez, har sittet inne siden han i desember i fjor ble dømt til to års fengsel for utpressing, våpenkriminalitet og salg av narkotika.

Artisten hadde allerede sittet inne i 13 måneder da han fikk dommen, og han har nå rundt fire måneder igjen av straffen, skriver CNN.

Da dommer Paul Engelmayer først sa nei til forsvarerens anmodning om hjemmesoning, uttrykte han likevel forståelse for situasjonen.

– Da dommen falt hadde ikke retten noen mulighet for å forutse at Hernandez de siste fire månedene av straffen ville måtte sone under denne pandemien, der mennesker med astma – som Hernandez – er ekstra sårbare, sa han i en uttalelse.

Coronavirus i USA: Frykter smitteeksplosjon i fengslene

Det er samme dommer som nå har gitt Tekashi 6ix9ine tillatelse til å sone resten av dommen hjemme, skriver Vulture. GPS-sporing skal følge med på at han holder seg hjemme.

– I lys av covid-19-pandemien, må den straffedømte bli i sin bolig, med mindre han får tillatelse til å skaffe legehjelp eller besøke sin advokat, sier dommeren i en uttalelse.

Corona-pandemien i USA er nå ute av kontroll, og det har vært påvist flere smitteutbrudd i fengsler. Justisminister William Barr har bedt føderale fengselstopper om å øke muligheten for hjemmesoning for fanger som er i risikogruppen, skriver CNN.

Publisert: 03.04.20 kl. 03:01 Oppdatert: 03.04.20 kl. 03:14

