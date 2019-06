BLOGG: Marna Haugen Burøe er toppblogger i Norge. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Marna Haugen Burøe rammet av kreft igjen

Dette er andre gangen bloggeren blir rammet av sykdommen.

Det skriver Marna Haugen Burøe (38) på bloggen sin. Der forteller Haugen at hun har fått kreft i livmoren.

«Den jævla livmoren, den har ikke gitt meg annet enn trøbbel i alle år. Hælvetes dritt og det verste er at jeg hadde rett i at det var noe galt, jeg hadde bare aldri sett for meg å faktisk få det bekreftet», skriver hun.

Dette er andre gangen 38-åringen blir rammet av sykdommen. Bloggeren, som er gift med komiker Ørjan Burøe (44), har tidligere vært åpen om da hun oppdaget en kreftsvulst i 2012 på bloggen.

Haugen trodde da at hun ventet sitt andre barn, men ultralydundersøkelsen viste imidlertid at det var en kreftsvulst. Toppbloggeren skulle vært på kontroll for nesten to år siden, men det ble ikke gjort før nå, skriver hun.

Haugen legger til at hun hadde en anelse om at noe var galt, men at hun ikke så for seg å få en slik beskjed.

«Det gjør det vanskelig å la være å tenke at det kanskje har gått for lang tid», skriver hun.

Haugen forteller videre at det gjenstår å se hvor lenge hun har gått med kreften.

«Det går bra akkurat nå, kan jeg si. Om en time sikkert ikke. Så tilgi meg for en muligens kommende berg og dalbane. Jeg klarer ikke avslutte skikkelig her engang, nå skal jeg ta meg et glass vin. Fuck cancer.», avslutter hun.

VG har vært i kontakt med Haugen, som sier hun ikke ønsker å kommentere saken utover det som står på bloggen.

Publisert: 12.06.19 kl. 23:00 Oppdatert: 12.06.19 kl. 23:14