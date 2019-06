FÅR KRITIKK: Nonnen Rita Callanan langer ut mot popstjernen Katy Perry etter en brutal rettstvist. Foto: Andy Kropa / TT NYHETSBYRÅN

Sangstjernen Katy Perry beskyldes for nonnes død

– Hun har blod på sine hender, sier Rita Callanan, etter at nonnen Catherine Rose Holzman kollapset og døde i retten i fjor.

I 2015 meddelte den verdenskjente sangeren Katy Perry (34) at hun ville kjøpe en kloster-eiendom for 14,5 millioner dollar, drøye 126 millioner kroner.

Det resulterte i en eiendomstvist med nonnene Catherine Rose Holzman (89) og Rita Callanan (81), som bodde i klosteret fram til 2011, og som ikke ville at Perry skulle kjøpe stedet.

I november 2017 gikk popstjernen seirende ut av rettstvisten, og kunne flytte inn på eiendommen, som ligger i Los Feliz-området i Los Angeles. Eiendommen inkluderer i tillegg til det omtalte klosteret en villa i romersk stil, ifølge Fox News.

Men nonnene ga seg ikke og disputten fortsatte. Alt endte i tragedie da Catherine Rose Holzman kollapset og døde i retten i fjor.

Den andre nonnen, Rita Callanan, anklager nå Katy Perry for vennens død.

I et intervju med nettstedet Page Six hevder Callanan at det siste Holzman sa før sin død var «Katy Perry, vær så snill og slutte».

– Til Katy Perry: Vær så snill å stoppe! Det gagner ingen, men sårer mange mennesker, sa Holzman til KTTV. noen timer før hun døde.

STRIDENS KJERNE: Det var dette klosteret i Los Angeles Katy Perry ønsket å kjøpe og som gjorde at hun havnet i en heftig rettstvist med nonnene Catherine Rose Holzman og Rita Callanan. Foto: AP

– Hun har blod på sine hender, sier Callanan til nettstedet om verdensstjernen.

Hun gir seg imidlertid ikke der.

– Jeg liker virkelig ikke Katy Perry, og jeg er sikker på at hun ikke liker meg heller, uttaler Callanan til Page Six, som ikke har lyktes med å komme i kontakt med Perrys talspersoner for en kommentar.

Bakgrunnen for at nonnene gikk til kamp mot den 34 år gamle artisten skal ha vært at de ikke ville at Perry skulle flytte inn på grunn av livsstilen hennes og hennes avslørende klesstil. De skal heller ha villet selge klosteret til restauratør Dana Hollister, som planla å gjøre om stedet til et 60 roms stort hotell med tilhørende restaurant og bar.

