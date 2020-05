Meghan tapte første slag mot britisk tabloidavis

En høyesterettsdommer har strøket tre av punktene i rettssaken som hertuginnen av Sussex fører mot tabloidavisen Mail on Sunday.

Tvisten har sin bakgrunn i et brev Meghan skrev til faren Thomas Markle.

Meghan, som er gift med dronning Elizabeths barnebarn prins Harry, har nemlig saksøkt utgiveren Associated Newspapers fordi avisen Mail on Sunday i februar i fjor publiserte deler av et brev hun hadde sendt til faren.

I en høring forrige uke, argumenterte avisens advokat at påstandene om at de hadde handlet uærlig og oppildnet familiekonflikten skulle fjernes fra saken, sammen med referanser til andre artikler om de kongelige, som Meghan bestrider som falske.

Domstolen besluttet derfor fredag å stryke disse elementene fra saken, melder nyhetsbyrået Reuters.

