SKILT: Jeff og Mackenzie Bezos. Foto: Danny Moloshok/X01907

Skilsmisseoppgjøret mellom Jeff og Mackenzie Bezos er klart

Hun «gir ham» 75 prosent av Amazon-aksjene.

Oppdatert nå nettopp







Verdens rikeste mann, Amazon -gründer Jeff Bezos , og kona Mackenzie melder på Twitter at de nå har fordelt sin enorme rikdom seg i mellom.

Paret meldte brudd i januar.

Hun melder på Twitter at hun «gir ham» 75 prosent av Amazon-aksjene, samt hennes eierandeler i Washington Post og Blue Origin.

– Takknemlig over å være gjennom prosessen med å avvikle mitt ekteskap med Jeff med støtte fra hverandre og alle som strakte ut en vennlig hånd til oss, og ser frem til neste fase som samarbeidende foreldre og venner, skriver hun i en melding retweetet av eksmannen.

– Gir ham gladelig alle mine eiendeler i Washington Post og Blue Origin, og 75 prosent av våre Amazon-aksjer pluss stemmerett over mine aksjer for å støtte hans videre deltagelse med teamene i disse fantastiske selskapene. Opprømt over mine egne planer. Takknemlig for fortiden og ser frem til hva fremtiden bringer.

Jeff Bezos skriver i en oppfølgende melding at han takker ekskona for støtte og vennlighet i skilsmisseprosessen.

– Hun har vært en fantastisk partner, alliert og mor. Hun er ressurssterk og briljant og kjærlig, og når vår fremtid utspiller seg vet jeg at jeg alltid vil lære av henne.

Publisert: 04.04.19 kl. 19:38 Oppdatert: 04.04.19 kl. 19:55