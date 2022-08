Fridde på scenen under Karpe-konsert: − Jeg har ikke sovet på to dager

Ett av crewmedlemmene til Karpe fikk et solid publikum da han fridde til sin kjære fra scenen i Oslo Spektrum.

Karpe spilte sin nest siste konsert i det som må kalles en lang seiersrekke med show i Oslo Spektrum.

Fredag ble konserten også spesiell for et av bandets mange crewmedlemmer. Fra scenen fridde nemlig danseren Astin Souleymane fra gruppen Quick til samboeren Alena Saliji.

– Jeg har ikke sovet på to dager. Jeg trodde ikke at jeg skulle bli så nervøs. Jeg er vant til å stå på scenen og har opptrådt mye før. Det er det sykeste som har skjedd meg, hjertet mitt banket i 100, forteller han oppspilt til VG på telefon formiddagen etter.

Og publikum likte det de så. Flere videoer VG har sett viser stormende jubel både fra salen og fra de andre på scenen under og etter frieriet.

Fikk grønt lys fra Karpe

BACKSTAGE: Det nyforlovede paret sammen med Karpes Chirag Rashmikant Patel.

Planen ble spikret da Soleymane forrige uke spurte Karpe-duoen Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel om dette kunne la seg gjøre:

– Jeg fikk fortalt det til Chirag forrige uke og spurte om vi kunne gjøre det på den måten her. Og de ble helt satt ut og var veldig støttende. Og det var helt sykt at de sa ja til at jeg kunne gjøre dette.

– Jeg har tenkt på dette i flere måneder.

– Fullstendig sjokk

Frem til konserten i går var det altså bare en håndfull som visste om det. Planen var å få samboeren opp på scenen mens han gjorde sin solo. Saliji sier hun sto og fulgte konserten backstage ved skjermene da Karpes faste fotograf Michael «Mike» Ray Vera Cruz Angeles kom bort:

– Han er skikkelig stressa og sier «kom vi må løpe», så går vi nærmere scenen. Så kommer jeg enda nærmere.

Plutselig står hun på scenen til full applaus:

– Jeg er i fullstendig sjokk og skjønner ikke hva som skjer, Astin holder rundt meg, 11.000 ser på meg.

LYKKERUS: Paret etter at forlovelsen var i boks.

På scenen holder Soleymane rundt henne og hun stusset på at han skalv. Så gikk han ned på et kne:

– Jeg sa ja, vi kysser, folk skriker. Det neste jeg tenker er at jeg må ta meg selv i nakken og nyte det.

– Jeg hadde ingen anelse. Astin hadde klart å holde det skjult. Han klarte faktisk å lure meg og det pleier han ikke å klare.

– Redd for at hun skulle løpe bort

Det forelskede paret har vært sammen i to år, og Soleymane følte seg ganske trygg på at hun skulle si ja. Det eneste han var redd for, var at hun skulle få panikk av det storslåtte opplegget:

– Og at det kunne ødelegge for hennes opplevelse. Jeg vet det er de fleste damers drøm å få frieri på denne måten, men jeg var redd for at hun skulle «blacke ut» og løpe bort.

– Hva tenkte du da han gikk ned på kne?

– Jeg tenkte endelig, det var faen på tide, haha. Men jeg nølte ikke et sekund, dette er mannen jeg vil tilbringe resten av livet mitt med og faren til mine fremtidige barn.

FORLOVET: Paret ble introdusert for hverandre for to år siden. Snart er de ektefolk.

Kvelden fortsatte på etterfest med alle crewmedlemmer, som for Salijis del endte med en skadet fot etter «litt for mye feiring».

Bryllupsdatoen er ikke satt ennå. Men de lover en god fest:

– Det jeg kan si, er at det kommer til å bli et sinnssykt bra bryllup. Han er fra Marokko og jeg Albania – det blir en historisk kombinasjon, avslutter Saliji.