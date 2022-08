PRINSEPAR: Prins Harry og hertuginne Meghan i Nederland i april i år.

Hertuginne Meghan snakker om brann på sønnens soverom

I sin første podkast-episode forteller hertuginne Meghan (41) om en skremmende opplevelse da sønnen Archie var bare fire måneder.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Første episode av serien på 12, som har tittelen «Archetypes», ble sluppet på Spotify torsdag.

Meghan opplyser at hensikten med podkasten er å ta for seg «merkelapper og mønster som forsøker å begrense kvinner».

I premiereepisoden har hertuginnen med seg den amerikanske tennisstjernen Serena Williams (40). Sammen snakker de om ambisjoner, og hvordan de mener ordet kan mistolkes for kvinner.

Det er i den sammenhengen at Meghan trekker fram en historie fra høsten 2019. Hun og prins Harry var fortsatt innlemmet i det britiske kongehuset, og de hadde blitt foreldre til lille Archie.

SØNNEN: Prins Harry og hertuginne med lille Archie i Sør-Afrika i 2022. Det var under denne turen hendelsen hun beskriver skal ha oppstått.

Under et offisielt besøk i Sør-Afrika, skal det ha oppstått dramatikk. Mens Harry og Meghan selv var ute på et oppdrag, passet en «nanny» sønnen i residensen de skulle bo i under oppholdet.

Meghan forteller om sjokket hun og ektemannen fikk etter endt oppdrag, da de satte seg i bilen for å kjøre hjem. Først da skal de ha fått bskjed om at det hadde vært en brann i boligen.

– De sa: Det har vært en brann i huset. En brann på barnerommet».

– Alle gråt

Meghan fortsetter med å fortelle hvordan barnevakten, som hun skryter av, hadde tenkt å legge sønnen i sengen, men at hun ombestemte seg og i stedet tok ham med ned i etasjen underfor å få seg en liten matbit.

– Hun var fra Zimbabwe, og vi elsket måten hun pleide å bære ham med seg i et klede på ryggen, sier Meghan om nannyen, som de brukte helt til de flyttet fra Storbritannia til USA våren 2020.

Mens kvinnen og Archie var nede på kjøkkenet, skal det ha begynt å brenne på soverommet.

– Varmeovnen på rommet tok fyr, forteller Meghan og legger til at det ikke var brannvarsler på rommet.

Først da røyken begynte å sive ut i gangen, ante noen i huset fare.

– Archie skulle ha sovet der. Som mor tenker man selvsagt «Herregud!». Alle gråt og var forskrekket. Men hva skulle vi gjøre? Gå ut å stille på enda et offisielt oppdrag? spør Meghan.

PRAT: Podkasten er en samtale mellom tennisstjernen Serena Williams (t.v.) og hertuginne Meghan.

Hertuginnen forteller videre hvordan hun skal ha ønsket å slippe å gå ut igjen. Meghan, som var skuespiller i Hollywood før hun forlovet seg med prins Harry, beskriver så de «arketypene og boksene» for kvinner som hindrer forståelse.

Hun mener det var viktigere hvordan alt så ut for omgivelsene enn hvordan det føltes for de involverte.

– For vi måtte ut. Vi måtte reise fra babyen vår.

Meghan opplyser at de og sønnen ble flyttet til et nytt hus etter hendelsen.

Forholdet mellom prinseparet i USA og kongefamilien i England har vært anstrengt lenge, særlig etter det kontroversielle intervjuet med Oprah Winfrey i fjor vår.

Blant annet snakke Meghan offentlig ut om hvordan hun mente hun hadde «mistet sin stemme» da hun giftet seg inn i kongefamilien.

Harry og Meghan, som siden har blitt foreldre også til en liten jente, tok imidlertid med seg begge barna til feiringen av dronning Elizabeths platinajubileum i London i juni.

Meghan sier i podkasten at hun i de kommende episodene skal «knuse boksene» som kvinner har blitt puttet i generasjoner.

– Som diva, gal, bitch, ludder. Noen av disse merkelappene er nådeløse, uttaler hun og bedyrer at hun vil komme til bunns i hvor de stammer fra, og hvordan man kan slippe unna dem.

Podkasten er produsert av hertuginnen og prinsens eget produksjonsselskap, Archewell Audio.