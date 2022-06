JUBILANT: Prinsesse Ingrid Alexandra, her med en av sine firbente venner under et møte med VG i januar.

Fagforeningen på Deichman provosert over prinsessens bursdagsfest

Prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsfeiring i Oslos nye hovedbibliotek torsdag, skaper bølger internt.

Jenny Dellegård, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Deichmanklubben, og Goro Aarseth, hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundet Deichman, gikk torsdag ut med krass kritikk i en kronikk i Dagbladet.

Der skriver de at det er «trasig» at Oslos nye storbibliotek må holde stengt torsdag på grunn av kongelig feiring, og at det «rett og slett er flaut» at Deichman må «bukke, nikke og neie for Oslo kommunes inntjeningskrav».

Bakgrunn: Stenger dørene for folket på grunn av prinsessens bursdag

Ingrid Alexandra fylte 18 år 21. januar, men feiringen måtte settes på vent på grunn av pandemien.

Dellegård sier til VG at beslutningen om å stenge Deichmans i Bjørvika fordi bibliotekledelsen har sagt ja til å låne ut lokalene til regjeringens forsinkede 18-års fest for prinsessen, ble tatt over hodet på fagforeningene.

– Det ble bare bestemt uten at vi visste om det. Vi ga tilbakemelding på at denne beslutningen burde vært drøftet med oss, sier Dellegård.

I en e-post til ledelsen skal fagforeningsledelsen ha gjort det klart at de burde vært involvert.

– Etterpå har vi også hatt et møte, der vi har lagt frem våre synspunkter muntlig. Ledelsen sa at de var enig i at vi selvsagt bør involveres når det er så store ting.

SENTRALT: Midt i smørøyet, mellom Operaen og Oslo Sentralstasjon, ligger Oslos nye hovedbibliotek.

Fagforbundet Deichmanklubben representerer opp mot 190 medlemmer, mens Bibliotekforbundet har 60 medlemmer. Når biblioteket stenger dørene for allmennheten torsdag, betyr det at også mange av de ansatte ikke kan gå på jobb.

Det løses ved at de får være med på en fagdag.

– Det er bra med fagdag. Men selv om vi ikke har snakket ansikt til ansikt med alle våre medlemmer, så er de aller fleste imot en kommersialisering – og at de stenger biblioteket og inviterer de kongelige, sier Dellegård.

– Mulig det fremstår en smule usaklig når jeg sier dette, men det er provoserende at folk med penger, enten det kongefamilien eller andre, skal bruke biblioteket som selskapslokale.

SKEPTISK: Fagforeningsleder Jenny Dellemann.

Det er regjeringen som har spurt bibliotekledelsen og fått ja. Kongehuset inviterer til egen gallamiddag på Slottet for 18-årsjubilanten fredag.

– Ja, det er sant at regjeringen står for festen i biblioteket. men det er så få steder du kan dra i Oslo uten at det koster penger. Derfor er vi sterkt imot å stenge dørene, sier Dellegård.

Dellegård skylder på Oslo kommunes inntjeningskrav for det nye hovedbiblioteket. Bygget til 2,5 milliarder kroner ble så kostbart at kommunen har satt et årlig krav på å tjene inn over 12 millioner kroner.

– Vi er imot inntjeningskravet og den kommersialiseringen av biblioteket som det innebærer. Nå driver vi med noe som et folkebibliotek ikke skal drive med. Biblioteket er finansiert av skattepenger, og vi skal ikke drive butikk, mener Dellegård.

Fagforeningslederen sier at så lenge det tross alt er vedtatt et inntjeningskrav, så må de akseptere at det gjøres ting.

– Men at de stenger helt av som nå, er vi fullstendig imot. Når det er sagt, så tror vi bibliotekledelsen ville lånt ut bygget til prinsessens bursdag uavhengig av inntjeningskravet, sier Dellegård.

Deichman-sjef: – Spesiell henvendelse

Merete Lie, avdelingsdirektør for Deichman i Bjørvika, gir Dellegård medhold i at de ville vurdert denne henvendelsen fra regjeringen seriøst uansett.

– Dette er en veldig spesiell henvendelse, og det skjer kun rundt hvert 25. eller 30. år at en tronarving blir myndig. Så denne henvendelsen i seg selv er av en helt annen kaliber enn de fleste andre, sier Lie til VG.

DEICHMAN-DIREKTØR: Merete Lie.

Lie bekrefter at de har hatt møter med fagforeningene.

– Dette har vi snakket med dem om, og vi mener også at det er fornuftig å involvere de tillitsvalgte tidligere enn det som er gjort her, sier hun.

Lie opplyser at årets inntjeningskrav ligger på 12, 8 millioner kroner.

– Beløpet er indeksregulert, forklarer hun.

Avdelingsdirektøren innrømmer at inntjeningskravet er et diskusjonstema som hyppig kommer opp internt.

– Biblioteket er jo sterkt tuftet på gratisprinsippet. men jeg er glad vi kan leie ut tjenester. Jeg forholder meg til retningslinjene, sier Lie til VG, mens hun sitter på T-banen torsdag ettermiddag på vei til prinsessens bursdagsfeiring.

Deichman Bjørvika ble i fjor kåret til verdens beste folkebibliotek av den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA.