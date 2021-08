MOR: Caitriona Balfe avslører på Instagram at hun har fått en sønn.

«Outlander»-stjerne har fått barn

Skuespiller Caitríona Balfe (41) har fått sitt første barn med ektemannen Anthony McGill.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

Det melder den irske stjernen selv på Instagram med et bilde av at hun holder en liten babyhånd.

– Vi er så takknemlige for denne lille sjelen ... At han valgte oss som sine foreldre. Jeg er allerede overveldet av ham, og kan ikke motstå å stirre og undre over alle mulighetene for hvem han vil bli, hvor han vil dra og hva han vil gjøre i det store eventyret livet er.

At Balfe var gravid har vært en godt skjult hemmelighet, og avsløringen kommer bare uker etter at produksjonen av den neste sesongen av «Outlander» var over.

Ifølge Daily Record ble de nybakte foreldrene først sett sammen i 2015, men har i all hovedsak holdt privatlivet utenfor offentligheten.

Det var under Golden Globes-utdelingen i 2018 «Outlander»-stjernen avslørte at McGill hadde fridd.

– Det skjedde over ferien. Jeg er veldig lykkelig, sa hun da til magasinet People.

Selve bryllupet fant sted mellom i september 2019 i Somerset i England.

– Jeg klarte å presse det inn i en helg under produksjonen, men det var vakkert og jeg hadde alle mine nærmeste der. Når du kommer inn i et rom fylt med mennesker du er glad i og som er glade i deg, er det så spesielt og fint, sa hun til The Irish Mirror i 2020.

Den irskfødte tidligere modellen er mest kjent som hovedrolleinnehaver i TV-serien «Outlander» med Sam Heughan, der hun spiller en sykepleier under andre verdenskrig som blir sendt tilbake i tid til Skottland under opprøret på 1700-tallet.

Hun har også spilt i «Ford v Ferrari» (2019) og «Money Monster» med George Clooney (2016).