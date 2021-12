TOPPER: Amalie Olsen havnet øverst på VGs liste over de best betalte profilene på YouTube og TikTok. Her fra P3 Gull i 2019.

Dette tjente norske youtubere og tiktokere i 2020

Amalie Olsen (22) er den profilen som er øverst på VGs oversikt over de best betalte på YouTube og TikTok.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ble skattelistene for 2020 lagt frem av Skatteetaten. De viser hvor mye folk har tjent, hvor mye de betalte i skatt i fjor og hvor stor formue de har.

VG har samlet en oversikt over hva noen av de største unge profilene på YouTube og TikTok tjente i året som gikk, listen viser at det er store forskjeller i hvor mye de har i inntekten.

Sander Austad Dale (23), også kjent som youtuberen «Randulle», toppet VGs oversikt over youtubere da skattelistene for 2019 ble publisert, men årets skattelister viser at han tjente mindre i 2020.

Profilen som topper årets liste er youtuber og tiktoker Amalie Olsen (22). Hun har tidligere vunnet flere priser for sine videoblogger under «Gullsnutten», som har kåret de beste nordmennene på YouTube.

Amalie Olsen har på ett år doblet inntekten. I ligningstallene for 2019 står hun oppført med 640.000 kroner i inntekt mot fjorårets 1,3 millioner. 22-åringen har 175.000 abonnenter på YouTube og over 380.000 følgere på TikTok. Hun lanserte også sitt eget sminkemerke i 2020.

ANNENPLASS: NRK-profil og youtuber Victor Sotberg havner på annenplass på VGs liste. I 2019 deltok han i Skal Vi Danse på TV 2.

Slik ser årets toppliste ut:

For resten av Norges influencere viser VGs liste at Isabel Raad og Sophie Elise Isachsen gikk ned i inntekt i fjor.

Treningsprofil og programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (32) hanket inn over 4,270 millioner kroner i fjor, dermed ender hun som nummer to på listen over de som tjente mest.

TREDJE: Dennis Vareide har drevet med YouTube i flere år. De siste årene har han deltatt på en rekke reality-programmer.

Grunnen til at Norge har offentlige skattelistene er for å sikre et åpent samfunn der alle skal ha mulighet til å drive kontroll. Listene gjør det mulig å vise til urettferdige forskjeller mellom hva folk har i inntekt og skatt.

Managementselskapet til Oskar Westerlin er Max Social, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

Til info: Youtuber Ole Wold er ansatt i VGTV.