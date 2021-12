MEGHAN OG MEDIENE: Fotografer skjøt løs da Meghan Markle forlot en gudstjeneste i Westminster Abbey i London våren 2018. Den gangen var hun forlovet med prins Harry. Paret er i dag gift og har to barn.

Knusende medieseier for Meghan Markle

Den britiske avisen Mail on Sunday vred seg som en ål i garnet, men overga seg til slutt – og ba hertuginne Megan om unnskyldning.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Meghan Markle mottar offentlig unnskyldning fra tabloidavisen etter en søksmålsseier. Det skriver flere internasjonale publikasjoner etter at nyheten ble kjent 2. juledag.

Beklagelsen ble trykket på forsiden av Mail on Sunday etter at det ble avgjort at avisen og nettstedet MailOnline krenket Markles privatliv i februar 2019. Da publiserte utgiverne deler av hertuginnens fem sider lange brev til faren kort tid etter bryllupet med prins Harry i mai 2018.

– Dette er en seier ikke bare for meg, men for alle som noen gang har vært redde for å si ifra om hva som er rett, sier Meghan Markle i en uttalelse.

FORNØYD: Meghan Markle sier i en uttalelse at hun anser unnskyldningen som en seier.

Tre år etter at hun startet den langvarige personvernkampen om et håndskrevet brev til sin fremmedgjorte far, har utgivere gått med på å betale «økonomiske rettsmidler» til hertuginnen, skriver The Guardian.

I tillegg til den offentlige unnskyldningen som ble trykket på forsiden av Mail on Sunday og hjemmesiden til Mail Online, kan hertuginnen også forvente å motta betydelige økonomiske skader fra avisgruppen.

I mars ble det avgjort at utgiveren av Daily Mail and Mail on Sunday skulle betale 90 prosent av Meghans advokatutgifter. Disse er ifølge People Magazine anslått til å være på om lag 1,88 millioner dollar for å forfølge den 18 måneder lange saken.

Knapp unnskyldning

Unnskyldningen satt tydelig langt inne, men Mail on Sunday beklaget til slutt med en nyhetssak på snuskorte 64 ord som fastslo at avisen hadde krenket opphavsretten og at «økonomiske rettsmidler er avtalt». Beklagelsen ble også publisert på Mail Online-nettstedet rett før midnatt 1. juledag med linker til dommen.

Hertuginnen saksøkte Associated Newspapers på grunn av fem artikler som gjengir utdrag fra et «personlig og privat» brev til Thomas Markle i august 2018. Hun vant saken sin tidligere i år da høyesterettsdommeren Lord Justice Warby avsa en kortfattet dom i hennes favør uten behov for en rettssak.

GÅR SINE EGNE VEIER: Prins Harry og hertuginne Meghan hilser på folket på ferden fra kirken etter bryllupet.

Allerede 11. februar i år beordret dommer Mark Warby ved High Court i London avisen The Mail on Sunday å trykke unnskyldningen med et lengre «varsel» inne i avisen under overskriften «The Duchess of Sussex».

Dommeren krevde også at unnskyldningen skulle vises på hjemmesiden til MailOnline i en uke og inkludere en hyperlenke til den offisielle dommen og sammendraget.

– Tjener på løgnene og smerten

Til tross for juridiske protester fra utgiveren, ble dommer Warbys avgjørelse i saken om brudd på personvern og opphavsrett opprettholdt 2. desember av lagmannsretten i London.

Den tidligere «Suits»-skuespilleren og aktivisten som også etter giftermålet med prins Harry har markert seg som frittalende, legger ikke skjul på hva hun mener:

– Det som betyr mest er at vi nå kollektivt er modige nok til å omforme en tabloidbransje som får folk til å være grusomme, og tjener på løgnene og smerten de skaper, sier Meghan Markle videre i uttalelsen.

MØTTE DESMOND TUTU: Prins Harry og hertuginne Meghan holder sønnen Archie mens de hilser på nå avdøde erkebiskop Desmond Tutu i Sør-Afrika i september 2019.

Hun gir avisutgiverne det glatt lag og sier at hun har sett på rettssaken som «et viktig mål for rett kontra galt».

– Tiltalte har behandlet det som et spill uten regler. Jo lenger de trakk det ut, jo mer kunne de vri på fakta og manipulere offentligheten (selv under selve anken), og gjøre en enkel sak ekstraordinært innviklet for å generere flere overskrifter og selge flere aviser – en modell som belønner kaos før sannhet. I løpet av de nesten tre årene siden dette begynte, har jeg vært tålmodig i møte med bedrag, trusler og kalkulerte angrep, hevder hertuginnen.

