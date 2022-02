BEKREFTER: «Saturday Night Live»-komikeren Pete Davidson omtaler nå Kim Kardashian som «sin kjæreste». Dette er et av bildene fra i fjor høst som satte fart i romanse-ryktene.

Bekrefter forhold til Kim Kardashian

Pete Davidson omtaler nå Kim Kardashian som sin kjæreste. De to ble første gang sett sammen hånd i hånd i fjor høst.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det er amerikanske People som omtaler denne saken etter at «Saturday Night Live»-komikeren betegnet Kardashian som sin kjæreste i et intervju med People TV.

IKKE PÅ SOSIALE MEDIER: – Jeg er hverken på Instagram eller Twitter, så mesteparten av mitt liv handler om å gå ut og inn av biler og møte opp på forskjellige innspillinger, forteller Pete Davidson.

I intervjuet snakker han om livet i rampelyset – og hvordan han tilbringer hverdagene.

– Jeg er hverken på Instagram eller Twitter, så mesteparten av mitt liv handler om å gå ut og inn av biler og møte opp på forskjellige innspillinger. Eller jeg er ute med venner – eller slapper av med kjæresten min hjemme, forteller Davidson og referer til Kim Kardashian som «kjæresten».

Men spekulasjonene om de to virkelig var et par har versert helt siden i fjor høst i amerikanske og internasjonale medier. Spekulasjonene skjøt virkelig fart etter at de to ble avbildet hånd i hånd sittende i en berg-og-dal-bane i fornøyelsesparken Knott's Berry Farm i California i helgen. E News blant mediene som omtalte dette den gang.

Etter det meldte TMZ – som har bilder – at de to kjendisene igjen var observert sammen, ute på middag på New Yorks Staten Island to kvelder på rad. Den ene av dem vel å merke i følge med flere. Også People omtalte middags-datene den gang.