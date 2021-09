BEKLAGER: Anders Öfvergård sier at han er lei seg for hendelsen.

Svensk TV4 dropper «Robinson»-programleder etter festbråk

Anders Öfvergård skal ha oppført seg «uakseptabelt» på en personalfest i Karibia.

Av Roy Kvatningen

TV4 i Sverige dropper programleder Anders Öfvergård fra fremtidige TV-produksjoner etter en episode på en personalfest.

– Det handler om en person som har oppført seg uakseptabelt, sier programdirektør Viveka Hansson i TV4 til Expressen.

Ifølge avisen skal den svenske TV-profilen ha hevet røsten og havnet i fysisk konfrontasjon med en kvinnelig kollega da hun forsøkte å hindre ham i å kjøre i beruset tilstand.

Episoden skal ha skjedd under avslutningsfesten av «Robinson» i Den dominikanske republikk.

– Det stemmer at jeg var utrivelig. Jeg har bedt om unnskyldning og det gjør jeg gjerne igjen. Det var ikke ok av meg og jeg er lei meg for det, sier Öfvergård i en SMS til Expressen.

Han er kjent som programleder for den svenske versjonen av «Sinnasnekker’n» og leder serien «Anders og volden», som begynner tirsdag 21. september.

Han skulle også være programleder for «Sveriges verste sjåfører», men etter anklagene har TV4 vraket ham fra dette oppdraget.

– Vi ser alvorlig på det som skjer, og kommer inntil videre ikke til å gå inn i nye produksjoner med denne profilen, sier Hansson, som kaller det «en tung avgjørelse».

– Det handler om en person som har oppført seg uakseptabelt, men også er verdsatt, legger hun til.

Robinson 2022 er allerede spilt inn og vil bli sendt med Öfvergård som programleder.