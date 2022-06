MÅ SONE: Onsdag ble det kjent at R. Kelly må sone 30 år i fengsel etter at han ble dømt for menneskehandel i fjor høst. Dette bildet er tatt av Chicago-politiet etter at Kelly ble arrestert i 2019.

R. Kelly må sone 30 år i fengsel

R & B-veteranen R. Kelly (54) ble dømt for menneskehandel og seksuelle overgrep i fjor høst. Først onsdag fikk han straffeutmålingen – og det ble klart at han må sone 30 år i fengsel.

Etter en seks uker lang rettssak som ble avsluttet i New York i september i fjor, ble R & B-veteranen funnet skyldig på alle punkter. 11 ofre sto frem og vitnet, ni kvinner og to menn. Ifølge New York Times var bevisgrunnlaget basert på vitnemålene til seks ikke navngitte kvinner.

Michael Irving Leonard, en av R. Kellys forsvarere, sa den gangtil USA Today at den lange ventetiden er uvanlig. Normalt kommer straffutmålingen mellom 90 og 120 dager etter at dommen er falt. Han antar at det i dette konkrete tilfellet har med forsinkelser rundt pandemien å gjøre.

R. Kelly, som var tiltalt for menneskehandel, seksuelle overgrep, videoer av seksuelle overgrep mot barn og utpressing, har allerede sittet i varetekt i Chicago i to og et halvt år.

Risikerte livstid

Allerede før straffeutmålingen ble kjent onsdag ble det spekulert i at R. Kelly må belage seg på flere tiår bak murene. BBC skrev den gangen at han kan bli dømt til å måtte sitte resten av livet i fengsel.

Påtalemyndigheten sa i forkant av dommen at de krever minimum 25 år, mens R. Kelly sin forsvarer Jennifer Bonjeansier mener at en dom på 10 år eller mindre er alt han fortjener. Dette begrunner Bonjeansier i at Kelly selv ble misbrukt som barn.

Kelly skal angivelig ha misbrukt kjendisstatusen sin til å rekruttere unge kvinner og mindreårige jenter til ulovlige seksuelle aktiviteter og isolert dem fra venner og familie.

R Kelly og Jay-Z ga i 2002 ut et album sammen. Bildet er fra lanseringen i New York.

Lenge før rettssaken kom opp i fjor høst, har R. Kelly vært gjenstand for ulike etterforskninger i sedelighetssaker i nesten 20 år. Men det var etter at TV-dokumentaren «Surviving R. Kelly» gikk på lufta i januar 2019, at artisten for alvor ble satt under lupen.