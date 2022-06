I RETTEN: Advokat Camilla Vasquez i dialog med klient Johnny Depp (t.v.) og advokatkollega Ben Chew i retten i Virginia i mai.

TMZ: Johnny Depps advokat tok nødgrep på fly

Camille Vasquez (38) nølte ikke med å gripe inn da en eldre mann fikk et illebefinnende på flyet hun befant seg på denne uken.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Vasquez er blitt superkjendis etter at hun hjalp Johnny Depp (59) til seier i rettssaken mot Amber Heard (36). Nå hylles hun for enda en opptreden.

TMZ og en rekke andre medier melder om hvordan passasjerer om bord i et American Airlines-fly fra Los Angeles til New York ble vitne til at advokaten grep inn.

En mann i 70-årene kollapset i midtgangen og slo hodet sitt i fallet. Det skjedde på første klasse, like ved der Vasquez og hennes livvakt satt.

Kilder forteller hvordan flyvertinner ropte om hjelp, hvorpå Vasquez og hennes livvakt ilte til. Passasjerer opplyser at Vasquez ringte sin svoger, som er lege, og at han ledet henne steg for steg i prosessen med å sjekke om mannen hadde hjerteinfarkt eller hjerneblødning.

En talsperson for American Airlines bekrefter episoden overfor TMZ.

Vasquez tok av sin egen Apple Watch for å sjekke mannens puls. Etter hvert viste det seg at det var en kirurg blant passasjerene, og han kom og tok over.

Flyet måtte returnere til Los Angeles, og mannen var bevisst da helsepersonell kom og hjalp ham ut av flyet.

Flyvertinnene skal ha omtalt Vasquez som «en superkvinne», og hun fikk to flasker med edle dråper som takk for innsatsen.

Selv har ikke Vasquez kommentert saken.

NÆRE: Camille Vasquez og Johnny Depp under rettssaken.

Vasquez var én av totalt ni advokater som kjempet for Johnny Depp i retten. Etter seieren har hun steget i gradene i advokatbyrået Brown Rudnick, der hun har vært ansatt i fire år etter fire år.

38-åringen, som var ferdig som jusstudent i 2010, er blitt partner – altså medeier i selskapet.

Ingen romanse

Vasquez er født i USA, men har colombianske foreldre. Da advokaten ble intervjuet av People nylig, kommenterte hun også ryktene som har svirret i sosiale medier om mulig søt musikk mellom henne og Depp.

– Det er sexistisk og veldig uheldig, uttalte Vasquez om det hun mener er «skuffende spekulasjoner».

Depp og Jeff Beck (78) skulle etter planen opptrådt i Oslo i kveld, fredag, og i Kristiansund lørdag. Det utgår som følge av corona-smitte i bandet.

Når duoen kommer tilbake til Oslo neste helg, blir det holdt to konserter i stedet. Også Bergen får besøk neste helg.

