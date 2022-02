BLITT EN MEME: Vikram «Vikkstar» Singh Barn (avbildet) er en av flere som ser humoren i det kjente utsagnet til tindersvindleren Simon Leviev.

YouTube-stjerne etterligner Tindersvindleren

YouTube-stjernen Vikkstar lar seg inspirere av Tindlersvindleren på Twitter. Han er en av flere kjente personer som henger seg på den voksende internett-trollingen.

Av Leah Parichehr Samadian

Publisert: Nå nettopp

I en tweet skriver Sidemen-gründer Vikram «Vikkstar» Singh Barn (26) at hans fiender er ute etter å ta han og ber om å få tilsendt hundre tusen dollar.

Singh Barn er kjent for å lage YouTube-videoer om alt fra Minecraft til humoruniverset Sidemen, som han også var med å grunnlegge.

På bildet poserer Singh Barn med et glass champagne i det som kan se ut som et privatfly, i kjent «Simon Leviev»-stil.

Blitt en meme

Bildeteksten refererer til det Simon Leviev - også kjent som Tindersvindleren - skal ha sagt til flere av sine ofre, for å lure dem til å overføre store pengebeløp:

«My enemies are against me. Send money now.» Eller på norsk: «Mine fiender er imot meg. Send penger nå.»

Før pågripelsen skal Leviev ha vært på rømmen fra politiet i flere land, og er nå utestengt fra datingappen Tinder for å ha forført og svindlet unge kvinner for millioner av kroner.

På tross av sakens alvor ser flere humor i Levievs utsagn, og det florer av memes om serien på sosiale medier.

Flere memes

Vikkstar er ikke alene. Også rapperen Cardi B har tidligere hengt seg på den samme trenden. Tweeten har over 145.000 likes:

I denne memen brukes et skjermbilde av valgkampvideoen til Bernie Sanders fra 2020. Her ber den demokratiske politikeren velgerne «nok en gang» om pengestøtte.

Her refereres det til en av hendelsene der Leviev skal ha iscenesatt et angrep på livvakten for å lure et av ofrene.

Og ikke minst spøkes det om at man ikke skal stole på «den ene vennen» som sier at hen skal betale deg tilbake.