SUPERSTJERNE: Beyoncé på Grammy Awards i Los Angeles i 2021.

Beyoncé er på TikTok

På under et døgn har Beyoncé (40) fått over tre millioner følgere på TikTok.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Superstjernen lastet torsdag opp sin aller første video på den sosiale medieplattformen.

I videoen valgte artisten å fremheve noen videosnutter av skapere og fans som har tatt i bruk og danset til hennes nye hovedsingel, «Break My Soul», fra hennes kommende album, «Renaissance» som slippes i slutten av juli.

Se Tiktok-videoen her:

«Tusen takk for all kjærligheten til «Break My Soul», skrev Beyoncé under videoen.

Beyoncé har tagget personene som ble omtalt i videoen i kommentarfeltet, inkludert den berømte dragqueen, Shangela. Videoen har så langt fått fire millioner visninger og i underkant av en halv million likes.

Superstjernen har vunnet hele 28 Grammy-priser i løpet av sin karriere, og er med det tidenes mestvinnende kvinnelige artist, skriver nyhetsbyrået AP. Forrige rekordholder var bluegrass-artisten Alison Krauss med 27 priser.