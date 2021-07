2010: Lisa Marie Presley med barna Riley og Benjamin Keough på 75-årsmarkeringen for Elvis’ fødsel. Foto: Nikki Boertman /Reuters

Lisa Marie Presleys datter om brorens død: − Orket ikke å snakke på to uker

Skuespiller Riley Keough (32) snakker om sorgen etter lillebrorens brå bortgang i fjor.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Barnebarnet til Elvis Presley, Benjamin Keough, tok sitt eget liv 12. juli i fjor. Han ble 27 år.

Mamma, Lisa Marie Presley (53) skrev på Instagram i fjor høst om den bunnløse smerten. Nå snakker også Benjamins søster om hvordan hun opplevde det da tragedien rammet.

– De første fire-fem månedene klarte jeg ikke å komme meg ut av sengen. Jeg var totalt utmattet. Jeg orket ikke å snakke på to uker, sier hun til New York Times.

Verden hadde nylig gått i krisemodus på grunn av pandemien, og da Riley i tillegg mistet broren på en så opprivende måte, tok følelsene overhånd.

– Det føltes som om jeg ble kastet på havet uten å kunne svømme, sier hun.

Foto: Taylor Jewell / Invision

Benjamin vakte oppsikt fordi han var svært lik sin berømte, avdøde bestefar. Omtrent ett år før 27-åringen døde postet Lisa-Marie et bilde av seg og barna som fikk massiv omtale nettopp på grunn av det.

Riley, som er kjent fra blant «American Honey», forklarer i avisintervjuet at det fortsatt er vanskelig for henne å forstå at broren ikke er blant dem lenger.

Hjelper andre

For seks år giftet hun seg med den australskfødte stuntmannen Ben Smith-Petersen (29). Hun forteller at han og resten av familien har hjulpet henne med å komme ut av depresjonen. Det har vært viktig for Riley ikke å rømme fra sannheten, men å stå i sorgen.

Etter brorens død har Riley fått opplæring i å være såkalt «dødsdoula», en som hjelper døende og etterlatte.

– Kan jeg hjelpe andre, så kanskje finner jeg en måte å hjelpe meg selv også, sier hun.

Lisa Marie Presley fikk Riley og Benjamin med musikereksmannen Danny Keough (56), som hun var gift med fra 1988 til 1994. Hun har i tillegg to barn fra et senere ekteskap.