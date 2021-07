SKAL BYGGE HUS: Eveline Karlsen er en av landets mest populære sminke-influencere. For tiden deler hun prosessen rundt et boligprosjekt med følgerne sine. Her avbildet på Vixen Awards 2019. Foto: Vidar Ruud

Eveline Karlsen får bygge drømmehuset

En naboklage satt brems på influencerens byggeplaner. Nå har kommunen godkjent tegningene.

Av Maren Olava Ask Hütt

Høsten 2020 kjøpte Eveline Karlsen en tomt i Skien for 1,85 millioner kroner. På tomten planlegger hun å bygge en toetasjes enebolig, men en nabo til tomten gjør byggeprosessen vanskelig for den populære influenceren.

I Karlsens byggesøknad til Skien kommune søkes det om dispensasjon fra et krav om saltak og 1,5 etasje, som egentlig gjelder for området tomten ligger i.

Det førte til klage fra en av naboene til tomten, melder Telemarksavisa (TA).

DELER: På sin YouTube-kanal engasjerer Eveline Karlsen 84.500 følgere med byggeprosessen. Her viser hun tegninger av boligen. Foto: Skjermdump / YouTube

– En massiv og høy mur

På YouTube-kanalen sin har Eveline Karlsen delt om bolig-prosessen, fra tomtekjøp til tegninger og møter.

I en video fra mai 2021 forteller hun om klagen fra naboen.

– Jeg har én nabo som virkelig ikke har lyst til at jeg skal bygge det huset her. Derfor har prosessen tatt så mye lenger tid.

Naboen Karlsen snakker om har flere innvendelser til byggetiltaket.

– Huset med en bredde på 10 meter vil framstå som en massiv og høy «mur». Dette vil forsterke seg når en bygger i to etasjer med tak over. Og ikke minst når store deler av tomten må fylles opp, skriver naboen i klagen, ifølge TA.

Videre skal naboen skrive i klagen at huset vil oppleves massivt og høyt, og ta kveldssolen. I tillegg skal naboen selv ha fått beskjed av kommunen om at to etasjer ikke var tillatt i forbindelse med en byggesak i 2013, melder TA.

Klagen til tross, Eveline Karlsen har nå fått dispensasjon fra Skien kommune til å bygge to etasjer. Tillatelsen er gitt med vilkår om at garasjen ikke skal sammenbygges med boligen.

Den aktuelle naboen vil ikke kommentere beslutningen på nåværende tidspunkt, skriver TA. Naboen har tre ukers klagefrist.

Vil bygge etter ferien

Til VG forteller Karlsen at hun er optimistisk.

– Alle naboer har rett til å klage og ytre sin mening. Jeg spør ikke om tillatelse til noe mer enn naboer har fått godkjent tidligere, så jeg er optimistisk og gleder meg.

Nå håper hun på oppstart av byggeprosjektet som skal bli til hennes eget drømmehus snart.

– Jeg håper på oppstart av opparbeidelse og bygging så snart alt er på plass. Kanskje etter ferien, skriver Karlsen til VG i en SMS.

Skien kommune skriver i vurderingen av byggesaken at de mener huset trapper seg fint inn i terrenget mot begge naboer, og bemerker også at klagers bolig selv har et tårnbygg i to etasjer som har en takvinkel som ikke er i tråd med bestemmelsene i reguleringsplanen for området.

Tomten ligger i området Faråsen i Skien kommune, og har utsikt over telemarksbyen.