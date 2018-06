NRK BEKREFTER NY SESONG: Ella (Cecilie Amlie Conesa) og Susanne (Maria Sunniva Aasen) fra serien «Blank». Foto: NRK

182.000 så NRK-serien «Blank»: – Tall er ikke det eneste suksesskriteriet

Publisert: 24.06.18 05:56

Mens over en million så siste episode av «Skam», har TV-serien «Blank», som følger livet til en gjeng ungdommer etter videregående, foreløpig ikke vekket like stor interesse.

Søndag morgen ble det til nå siste klippet fra NRK -serien « Blank » lagt ut på nett. Dette klippet avslutter siste episode, og første sesong av serien. Samtidig slapp NRK seertallene for ungdomsserien.

«Blank», som av mange har blitt karakterisert som en oppfølger til suksesserien «Skam», har ikke oppnådd samme suksess som «forgjengeren».

Mens over en million seere så siste episode av «Skam» da den ble sendt i fjor, og i snitt 739.000 fulgte med på tredje sesong av serien, kan «Blank» vise til et gjennomsnitt på 182.000 seere. I tillegg til dette kommer konsumet av alt annet som publiseres på Blank sine sider.

Til tross for at tallet er betraktelig lavere enn «Skam»-tallene, sier NRK seg fornøyde.

– Blank-tallene er gode, men tall er ikke det eneste suksesskriteriet for Blank. Mange fans bruker mye tid hver dag på å se, analysere, kommentere og diskutere. Vi i redaksjonen leser alle kommentarer og følger responsen tett, og vi ser et stort engasjement. Dialogen med dem som følger seriens univers er viktig, sier Åse Marie Hole, seriens produsent.

Og til tross for at det ser ut til å være et stort gap mellom tallene til «Blank» og «Skam», var heller ikke sesong 1 av «Skam» like populær som de tre siste. Mandag etter sesongfinalen hadde sesong 1 av «Skam» et gjennomsnitt på 154.000 seere. Altså lavere enn tallene «Blank» nå kan vise til.

Seertallene til «Blank» har sunket underveis i sesongen, fra 236.000 seere i første episode, til 129.000 i episode 8.

Lojale fans

NRK understreker at dette er tall som sannsynligvis vil øke.

– Etter at Blank ble publisert i midten av april har serien hatt en lojal brukergruppe på i snitt 139.000 ukentlige unike brukere. Videre ser vi at bruken har økt noe de siste ukene, forrige uke var 160.000 unike brukere innom blank.p3.no . Ca 25 % av trafikken på disse sidene har kommet fra utlandet, sier Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse.

Det siste «Blank»-klippet, som ble sluppet søndag morgen, bekrefter også at det vil komme en sesong til av serien.