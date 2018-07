HULE: I Kirkhelleren på Sanna-øya i Træna kommune spilte senjaværingen Moddi låter fra albumet sitt «Unsong» Foto: KLAUDIA LECH, VG

Sang forbudte sanger fra «verdens mest unike scene»

TRÆNA (VG) Pål Moddi Knutsen holdt sin første konsert under artistnavnet Moddi på Trænafestivalen i 2007. I år var han tilbake for femte gang, og sang forbudte sanger.

– Det er en ære å få spille på Kirkhelleren, den utvilsomt mest unike scenen i hele verden, sier Moddi idet han inntar scenen.

I en uthuling i Trænafjellene på Sanna, en av øyene som tilhører Træna kommune, har Trænafestivalen rigget til den årlige konserten på scenen.

I den samme uthulingen ble det en gang funnet en fiskeangler som daterer seg nærmere 9000 år tilbake i tid, noe som gjør Træna til Norges eldste registrerte fiskevær, ifølge kommunens hjemmesider .

Forbudte sanger

Moddi har ikke telling på hvor mange konserter han har spilt på Træna siden den første gangen i 2007, men tror det er rundt 15 stykker, fordelt på fem forskjellige prosjekter.

Denne gangen var det sanger fra albumet Unsongs fra 2016 som ble fremført.

Albumet tar for seg tolv forbudte og sensurerte tekster fra tolv forskjellige land, som Moddi selv har nytolket og tonesatt.

– Prosjektet startet med en sang visesangeren Birgitte Grimstad skulle fremføre på turné i Israel i 1982. Hun ble nektet å fremføre sangen, og den lå derfor usunget i 32 år. Da jeg oppdaget denne sangen for fire år siden, så var det startskuddet for hele prosjektet, sier han til VG etter konserten.

Prosjektet førte ham ut på en reise til en rekke land for å oppsøke forbudte sanger.

Spesielt

For Moddi er ikke prosjektet det eneste spesielle med konserten. Det er også konserten i seg selv.

– For meg personlig er det veldig spesielt fordi jeg spilte min første konsert som Moddi på Trænafestivalen. Da spilte jeg på en scene som var vendt ut mot Kirkhelleren, og tenkte «herregud for et sted». Så personlig er det enormt å få spille her.

Han mener også at det er viktig for prosjektet å få spille på en populær musikkfestival.

– Dette er sanger som ikke plukkes opp i spesielt stor grad av radio eller festivaler. Derfor blir det en veldig stor anerkjennelse av hele prosjektet. Dette er også den nest siste konserten vi gjør med Unsongs noensinne.