I TRØBBEL IGJEN: Det er ikke første gang den amerikanske artisten har kommet på kant med loven. Foto: Earl Gibson III / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TMZ: Chris Brown arrestert etter konsert

Publisert: 06.07.18 08:48

RAMPELYS 2018-07-06T06:48:38Z

Den 29 år gamle artisten skal ha blitt arrestert i Florida torsdag.

Skandaleombruste R & B-artist Chris Brown skal ifølge TMZ være i trøbbel med politiet igjen. Torsdag kveld skal han ha blitt arrestert etter sin egen konsert i Florida .

Kjendisnettstedet skriver at de har pratet med politikilder som forteller at Brown ble arrestert på grunn av en utestående arrestordre fra nærliggende fylke, men at det foreløpig er ukjent hva ordren gikk ut på.

Representanter for artisten, eller Brown selv, har foreløpig ikke kommentert saken.

Arrestasjonen føyer seg inn i rekken over Browns klammeri med loven. Han skapte store overskrifter da han i 2009 da han fysisk mishandlet sin daværende kjæreste, superstjernen Rihanna.

Brown ble også arrestert i 2016 , pågrepet og siktet for overfall med et dødelig våpen. Tre år tidligere ble han arrestert etter å ha slått til en 20 år gammel mann som forsøkte å fotografere ham.