Bloggere slettet podkast med kraftige personangrep

Bloggerne Kristina Andersen og Belinda Jakobsen sier de legger seg langflate etter kraftige personangrep mot bloggeren Anne Brith Davidsen i en podkast tirsdag morgen

Under tittelen «Kalte vi henne nettopp for Anne Dritt» skriver de to i dagens episodeinfo: «Jentene fyrer løs på bloggere som setter seg i offerrollen og ler av «kvinner som hater kvinner»».

– Jeg rakk aldri å høre hva som ble sagt før episoden ble slettet. Men jeg har fått det referert fra andre, og jeg vet at de har diskutert mitt privatliv i detalj. Jeg trodde ikke mennesker kunne si så stygge ting om hverandre og jeg er fryktelig lei meg, sier Anne Brith Davidsen til VG.

SÅRET: – Dette er ikke greit og jeg er fryktelig såret, sier Anne Brith Davidsen. Foto: Odin Jæger

Etter det VG forstår har de to kommet med kraftige personangrep mot Davidsen i podkasten.

Det tok imidlertid ikke lang tid før Andersen og Jacobsen slettet deler av dagens podkast, redigerte den om, og la den ut igjen. I den nye versjonen sier de at de legger seg langflate og beklager uttalelsene tidligere på dagen.

– Vi vet ikke hva som gikk av oss tidligere i dag og vi beklager på det sterkeste det som er blitt sagt, sier Kristina Andersen og Belinda Jacobsen i den redigerte utgaven.

I en annen beskrivelse av episoden skriver de «en redigert versjon hvor vi unnskylder oss etter kritikken vi sendte mot bakebloggeren Anne Brith».

Til VG sier Kristina Andersen at de har hatt to samtaler med Davidsen i løpet av dagen.

– Jeg føler at vi har skværet opp og ønsker ikke å kommentere dette utover det vi allerede har sagt i podkasten i dag, sier Andersen.

Det er ikke Davidsen enig i.

– Jeg har fått masse ufinheter servert i dag. Dette er ikke greit. Jeg er glad for støtten fra andre bloggere som har ringt og hørt podkasten, og som også mener dette er over streken. Jeg har grått og vært lei meg. Vi har overhodet ikke skværet opp, sier Davidsen.

Til det svarer Andersen slik:

– Da er hun hjertelig velkommen til en åpen debatt i podkasten, som tidligere nevnt til Anne Brith, svarer Kristina Andersen.